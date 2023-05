Dicas para ganhar dinheiro online e transformar sua realidade financeira

Da Redação

Do 33Giga



15/05/2023 | 08:55



A tão sonhada liberdade geográfica, independência financeira e domínio total dos horários, principalmente nos dias de trabalho, são alguns dos maiores objetivos de quem busca trabalhar com o marketing digital.

Muita gente busca ganhar dinheiro na internet para, de fato, experimentar uma vida plena sem precisar ser comandado por um chefe ou sentir sua energia sugada por clientes que nunca estão satisfeitos.

Existem muitas formas de gerar renda trabalhando no mundo digital e o mais interessante é que qualquer pessoa pode ter acesso a esse mundo de infinitas possibilidades.

Neste artigo vamos destacar algumas ideias que podem ajudar quem não sabe por onde começar.

São dicas valiosas para quem deseja ganhar dinheiro online usando como estrutura apenas uma conexão à internet, um computador ou um telefone celular.

Veja abaixo como começar a ter uma renda trabalhando com marketing digital de qualquer lugar do mundo.

Cursos online

Qualquer pessoa, por mais improvável que possa parecer, tem algo a ensinar. Seja uma experiência pessoal, projetos de sucesso na vida profissional, um conhecimento adquirido ou uma aptidão que poderá fazer a diferença na vida das pessoas.

Essas experiências e esses conhecimentos podem ser compartilhados e ajudar a muita gente. Dessa forma, é possível empacotar tudo e criar um curso, treinamento ou mentoria, seja para atender clientes de forma individual ou em grupo.

Hoje o segmento do marketing digital é repleto de possibilidades através das plataformas que ajudam o criador de conteúdo a monetizar seu produto. Entre elas, uma das mais conhecidas é a Hotmart, que permite ao criador vender e receber seus cursos com praticidade, além da possibilidade de contar com o apoio de afiliados para comercializar seus produtos ou serviços.

Uma outra opção é a Udemy, uma plataforma focada em cursos online. Ao contrário da Hotmart, que além de cursos online, oferece clube de membros, ebooks e outros serviços, essa plataforma americana localizada no Vale do Silício é especializada em oferecer conhecimento de qualidade aos usuários e é uma forma atrativa para começar a ganhar dinheiro online.

O próprio criador de conteúdo pode divulgar seus cursos online através das redes sociais, blogs, podcasts, YouTube e outros meios tradicionais no mundo digital como a boa e velha lista de e-mails.

É preciso escolher uma plataforma segura e que garanta a entrega para os leads de sua lista de e-mails. Entre as várias empresas disponíveis está a Mailchimp, uma das mais sólidas e confiáveis do mercado.

Freelancer

Para quem não quer criar um curso digital, a alternativa é trabalhar como freelancer oferecendo seus serviços a clientes do mundo inteiro e gerar renda extra ou viver 100% desse trabalho.

Algumas plataformas oferecem estrutura completa para quem deseja iniciar no mundo digital como freelancer. A Workana, por exemplo, é uma das mais conhecidas e antigas em atividade.

Basta fazer uma inscrição e criar uma biografia bem estruturada mostrando tudo o que sabe fazer e como pode ajudar clientes da plataforma.

Nela, é possível oferecer serviços de freelancer como redator, programador, diagramador, tradutor, assistente virtual e vários outros serviços.

Além dela, existem várias plataformas para freelancers como Fiverr, Freelancer, 99Freelas e muitas outras ferramentas disponíveis.

YouTube

Engana-se quem pensa que monetizar um canal no YouTube se resume apenas aos anúncios do Google, embora seja uma forma interessante de monetizar. Quem cria conteúdo nessa plataforma encontra infinitas maneiras de ganhar dinheiro online.

Para quem trabalha com nichos, uma das alternativas de monetizar um canal no YouTube é vender seus próprios serviços para a audiência ou comercializar anúncios de empresas e parceiros que atuam na mesma área.

Podcast

Essa mídia nunca esteve tão em evidência como agora. Criar um podcast é a mesma coisa que criar um negócio lucrativo, caso esteja atento a alguns insights.

Por ser uma mídia de áudio (embora alguns estejam também em vídeo no YouTube), é mais fácil de ser consumida, inclusive offline. Um episódio de podcast, assim como um programa de rádio, pode ser ouvido enquanto se está dirigindo, trabalhando, malhando na academia, caminhando e até mesmo deitado enquanto descansa.

Quem tem um canal de podcast consegue alcançar um público muito grande e gerar leads que podem se transformar em clientes. Basta escolher um nicho e começar a soltar a voz literalmente.

A princípio, não é necessário ter um estúdio para gravar os episódios. Até mesmo com um celular, um bom microfone e um lugar tranquilo, já é possível iniciar um podcast e depois com o que for monetizando, melhorar a estrutura de trabalho.

Um podcast pode ser hospedado gratuitamente em várias plataformas de áudio como Spotify, Deezer, iVoox e várias outras. Muitas delas permitem que podcasters com uma boa audiência monetizem seus episódios com anúncios nativos, o que é uma excelente fonte de renda extra.

As dicas acima são apenas algumas em meio à muitas. São algumas ideias para começar, mas se pesquisar mais a fundo encontrará outros modelos de negócios online para monetizar e entrar de vez no mundo digital.