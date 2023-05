Betfair: qual será o destino de Messi na próxima temporada?

Da Redação

Do 33Giga



15/05/2023 | 08:55



O futuro de Lionel Messi pode ser selado nos próximos dias. E qual será o seu destino? Na última semana, o jogador argentino foi afastado das atividades do Paris Saint-Germain por seis dias após deixar Paris para uma viagem não autorizada pelo clube para a Arábia Saudita.

O contrato entre Messi e PSG termina na janela de transferências do meio do ano na Europa, e o clube parisiense começa sua reestruturação negociando alguns jogadores após a campanha na Liga dos Campeões naufragar mais uma vez.

Segundo a Betfair, especialista em análises de probabilidades esportivas, El Pibe tem chances de ir para destinos fora da Europa, como a Arábia Saudita, Argentina e até parar no futebol brasileiro.

Confira quais é a equipe favorita para receber Lionel Messi e quem são os times brasileiros cotados de acordo com a casa de apostas:

Desde a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, da Arábia Saudita, a comunidade internacional que gosta de futebol começou a despertar olhares para a liga saudita que paga milhões a brasileiros como Romarinho, Anderson Talisca e Michael, e tem como principais estrangeiros o meia Semedo, Cueva, Cuellar e Mijatovic. Para a Betfair, é grande a probabilidade de Lionel Messi somar forças com CR7 no país e engrandecer a liga, atuando pelo Al-Hilal, com 58% de chances.

Em segundo lugar na lista da Betfair está a equipe do Barcelona, que formou e contou com Messi entre 2003 e 2021, antes da transferência para o PSG. São 38% (odd de 1.57) de probabilidade implícita do astro retornar ao clube catalão.

A terceira opção demonstra que são 15% (odd de 8.0) de chances do argentino fazer uma pausa na carreira. Na sequência aparece a equipe do Inter Miami, da MLS, nos Estados Unidos com 9% (11.0), seguido de perto do Manchester City, de Haaland e Pep Guardiola, com 6% (17.0).

Em sexto, aparece o Newell ‘s Old Boys, clube da infância de Messi e Chelsea, da Inglaterra, com 5% (21.0). Outros dois clubes da Premier League aparecem com pequeno favoritismo a contar com o melhor jogador da Copa do Mundo de 2022 como o Newcastle e o Manchester United com 3% (26.0), cada. A equipe alemã do Bayern de Munique está com 2% (34.0).

Messi no Brasil? Palmeiras e Flamengo têm 2% de chances

Sonho de consumo de 10 em cada 10 torcedores de clubes no Brasil, Lionel Messi em alguns momentos da carreira já demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro. De acordo com uma entrevista de 2011, o argentino revelou que jogaria em terras tupiniquins por Corinthians ou São Paulo. Mas para a Betfair, nenhum dos dois clubes paulistas é o favorito para o atleta atuar no Brasileirão, e sim as equipes do Palmeiras e do Flamengo, com 2% (odd de 51.0).

Confira a lista completa de favoritos para contar com Messi na próxima temporada, de acordo com a Betfair: