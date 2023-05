Lei Paulo Gustavo pauta é debate estadual

Renan Soares ,br> do Diário do Grande ABC



15/05/2023 | 08:36



Entre os dias 22 e 24 de maio, gestores e artistas da região terão a oportunidade de debater a Lei Paulo Gustavo pela primeira vez após sua regulamentação. A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo organiza no período o Encontro Paulista da Lei Complementar nº 195. A ação será realizada no Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153, na Bela Vista, na Capital) e será dividida em oficinas técnicas para os municípios e encontros com a sociedade civil.

Todos os municípios da região preencheram o formulário de inscrição e terão representantes no evento, que marca o início dos encontros com as cidades e sociedade civil após a regulamentação do dispositivo. A programação apresentará informações da consulta pública realizada em março deste ano, além de receber demandas e necessidades para melhor a execução da lei complementar. Estudos sobre distribuição de recursos serão produzidos com base nas discussões.

A abertura do evento ocorre no dia 22 de maio, em programação que vai das 9h às 17h, com gestores e operadores municipais da Lei Paulo Gustavo, para uma oficina técnica oferecida pelo MinC (Ministério da Cultura). Estão previstas uma mesa de apresentações do próprio MinC e da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado, além de oficina técnica (apresentação das regras gerais da lei e da plataforma TransfereGov).

As inscrições da sociedade civil são limitadas, sujeitas à lotação do espaço, e poderão ser feitas até a próxima quarta-feira (17), por meio dos links disponíveis nos QR-Codes ao lado. Para comparecer ao local será necessário receber a confirmação de inscrição via e-mail após o dia 17 de maio para posteriormente ser credenciado no dia do evento. Os encontros também serão transmitidos ao vivo no Youtube da Secretaria da Cultura e Economia Criativa. O evento será gravado e ficará disponível no canal.

Em entrevista ao Diário no último mês, a secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado, Marilia Marton, afirmou que já havia iniciado as discussões com os municípios para melhor aproveitamento do dispositivo. “Passamos as orientações do Ministério da Cultura e da secretaria sobre como os processos irão acontecer, porque em algumas modalidades podemos fazer em conjunto (com município), com a união de recursos. Essas conversas são bem importantes, pois precisamos ter maturidade para lidar com o recurso”, afirmou Marton.

A LEI

Aprovada em março de 2022 pelo Congresso, a Lei Paulo Gustavo foi regulamentada pelo governo federal na última quinta-feira. Com a medida, são liberados R$ 3,8 bilhões para o setor, provenientes do superávit do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) e das fontes de recursos do FNC (Fundo Nacional de Cultura).

O dispositivo foi criado para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período da pandemia de Covid-19 no Brasil. A lei homenageia o ator Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência da doença em maio de 2021.

Conforme divulgado pelo MinC, do valor a ser disponibilizado, R$ 2 bilhões serão destinados aos Estados e R$ 1,8 bilhão aos municípios. Para acessar os recursos, os entes federados –- Estados, municípios e Distrito Federal – deverão utilizar o sistema da plataforma TransfereGov e terão 60 dias para registrar os planos de ação, que serão analisados pela Pasta. Os valores serão liberados após a aprovação de cada proposta.