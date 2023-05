OAB promove palestras sobre saúde mental da população negra

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



15/05/2023 | 08:25



A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santo André, com organização da diretoria de dultura e cursos jurídicos, comissão de igualdade racial e inclusão social e comissão de bioética e biodireito, promoverá hoje a série de palestras intitulada ‘A Abolição Inacabada e Saúde Mental da População Negra’. O evento presencial no auditório da sede, na Avenida Portugal, 233, começa às 19h, com previsão de término para as 21h30.

As inscrições são limitadas pelo link https://forms.gle/RdXg6M6B8LNpR6cT6 e será fornecido certificado de participação. “O principal objetivo é conscientizar sobre o cuidado com a saúde, principalmente mental. Será um diálogo para falar sobre prevenção, cuidados e as consequências que o racismo estrutural gera para as pessoas”, destacou Maria Zaidan, presidente da comissão de igualdade racial e inclusão social.

“Emitiremos certificado para que os universitários também compareçam. Eles, enquanto operadores do direito, precisam saber sobre as desigualdades que existem. Ninguém ensina sobre os impactos do racismo na escola ou na faculdade. Essa conscientização em uma casa que cuida dos direitos humanos é essencial para barrar esses tipos de preconceito”, disse Maria.

A programação conta com palestras da professora e escritora de literatura infantil antirracista Mércia Magalhães, a psicóloga Jeane de Paula Reis, especialista em psicologia hospitalar e da saúde e consciência da história africana, e a psicóloga Natália de Oliveira, pós-graduada em psicologia hospitalar pela FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) e focada em atendimento de pessoas com autismo.