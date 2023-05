Santo André tem ações na Semana da Luta Antimanicomial

Da Redação



15/05/2023 | 08:18



A Semana da Luta Antimanicomial, que começa hoje, terá série de atividades em Santo André. O movimento faz lembrar que todas as pessoas têm o direito fundamental à liberdade, de viver em sociedade e de receber todos os cuidados e tratamentos sem que tenham que abrir mão do lugar de cidadãos.

Para desconstruir qualquer forma de manicômio, seja por meio de instituição, pensamentos, ações ou conceitos, a Rede de Atenção Psicossocial vai iniciar a semana com atividades em todos os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) e residências terapêuticas da cidade.

Amanhã, às 14h, serão lançados protocolos de enfermagem com o tema Enfermagem e Saúde Mental. O evento será realizado no Centro Universitário Fundação Santo André.

O Mental Fashion Day, evento que reúne profissionais, usuários e familiares, será realizado na quarta-feira, a partir das 9h30, na UFABC (Universidade Federal do ABC). A atração é mais uma oportunidade para o usuário se expressar da forma que se sentir confortável, seja por meio de uma poesia, música ou no tradicional desfile.

Na última edição, o motoboy Ademilton Amaro Alves, 45 anos, desfilou com fantasia de pirata e agora irá de astronauta. “Vou com roupa de motoboy e capacete personalizado. O Caps vai me ajudar a customizar. Aqui no Caps tem tudo, artista, amor, carinho. Estou empolgado para o desfile”, pontua o morador da Vila Palmares.

Na quinta-feira, no Dia da Luta Antimanicomial, haverá uma grande manifestação com ponto de encontro no Paço Municipal de Santo André e nos Caps. Após o encontro, o grupo irá para a Avenida Paulista, na Capital.