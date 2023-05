Azarenka sofre lesão e Beatriz Haddad é eliminada das duplas em Roma; Swiatek vence

14/05/2023 | 17:10



A caminhada de Beatriz Haddad Maia no WTA 1000 de Roma terminou neste domingo. Campeã em Madri, a brasileira precisou desistir do torneio de duplas, pois sua parceira, Victoria Azarenka, não conseguiu entrar em quadra para o duelo das oitavas de final diante da húngara Timea Babos e da cazaque Anna Danilina. A belorrussa sofreu uma lesão na perna direita.

Bia, no entanto, ainda jogará pelo torneio de simples. Na segunda-feira, ela enfrentará a colombiana Camila Osorio pelas oitavas de final. No último sábado, a brasileira bateu a polonesa Magda Linette por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4.

No feminino, as favoritas tiveram muita dificuldade para seguirem vivas no torneio, com exceção de Paulo Badosa, que derrotou a ucraniana Kostyuk por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Já Cori Gauff foi eliminada pela checa Marie Bouzkova por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 2/6. A americana é a quinta colocada do ranking da WTA.

Já a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, não teve problemas para bater a ucraniana Lesia Tsurenko em dois sets? 6/2 e 6/0.

Azarenka, por sua vez, também desistiu da simples por causa da lesão. Com isso, a americana Keys avançou às oitavas.

MASCULINO

Diferente do feminino, no masculino não houve surpresas. O sérvio Djokovic até levou um susto, mas passou pelo húngaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/1.

Quarto do ranking do ATP, Cásper Ruud venceu Alexander Bublik por 2 sets a 1, com 6/1, 4/6 e 7/6. O norueguês correu sérios riscos de ser eliminado, mas conseguiu fazer valer o favoritismo.

Outros resultados: o australiano Alexei Popyrin venceu o russo Roman Safiullin (duplo 7/5), o argentino Francisco Cerundolo derrotou o francês Gregoire Barrère (6/7 (0/7), 6/2 e 6/2, enquanto o dinamarquês Holger Rune eliminou o italiano Fabio Fognini (6/4 e 6/2).