RB Leipzig derrota Werder Bremen no fim e sobe para 3º lugar no Campeonato Alemão

14/05/2023 | 15:07



O RB Leipzig está perto de confirmar sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Neste domingo, o time do técnico Marco Rose derrotou o Werder Bremen por 2 a 1, de virada, na RB Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Alemão, e ultrapassou o Union Berlin alcançando o 3º lugar, com 60 pontos. A equipe só fica atrás do líder Bayern de Munique (68) e do Borussia Dortmund (67). No pelotão intermediário, o Werder Bremen tem 35 e ocupa o 12º posto.

Apesar de não ter mais possibilidade de conquistar o título, o RB Leipzig necessitava da vitória para abrir vantagem na briga por vaga da Liga dos Campeões da Europa. O começo foi frio, com poucas oportunidades de gol.

Com a permanência praticamente assegurada na divisão, o Werder Bremen também não se esforçou e optou apenas por se defender, anulando o setor ofensivo do RB Leipzig.

O lance mais perigoso da partida foi aos 41 minutos, quando Dominik Szoboszlai cobrou um escanteio venenoso, procurando o gol olímpico. A bola bateu caprichosamente na trave.

O segundo tempo teve um final eletrizante. Aos 21 minutos, Christopher Nkunku recebeu de Timo Werner dentro da área e chutou rasteiro. Seria o gol do RB Leipzig, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance.

A anulação favoreceu o Werder Bremen, que aproveitou uma das poucas oportunidades criadas para abrir o placar. Leonardo Bittencourt recebeu na entrada da área e soltou o pé para fazer 1 a 0.

Mas o que o RB Leipzig não fez em toda a partida, fez nos dez minutos finais. Aos 43, Willi Orban recebeu dentro da área e cabeceou para deixar tudo igual. A vitória veio nos acréscimos. Dominik Szoboszlai recebeu de Nkunku e deu um chute certeiro para fazer 2 a 1.

No outro jogo do dia, Stuttgart ficou no empate por 1 a 1 com o Bayer Leverkusen e ficou na penúltima posição, com 29 pontos, contra 49 do seu rival, em sétimo.