Mamãe-coruja, Tatá Werneck se derrete pela filha: Com você aprendi a ser feliz

14/05/2023 | 15:11



Quem acompanha Tatá Werneck sabe que ela é uma baita mãe coruja e adora compartilhar momentos com a filha nas redes sociais. Desta vez, a apresentadora aproveitou o Dia das Mães para refletir sobre maternidade.

Na legenda de um vídeo em que aparece curtindo um momento com Clara Maria, fruto do relacionamento com Rafa Vitti, a atriz começou escrevendo:

Ser mãe me dá medo e coragem. Sono e alegria ao acordar. Vontade de cuidar da saúde e ansiedade. Vulnerabilidade e força. Ser mãe é viver em contradição estando certa do que quero. É saber que te amaria mais do que tudo e amar mais do que sabia ser possível. Cada mãe é única e, ao mesmo tempo, clichê. Ser mãe é solitário. E a convicção de que nunca mais ficarei sozinha.

Tatá finalizou se derretendo pela pequena:

Eu te amo minha filha. Minha caca. Minha deusa. Minha blue. Com você aprendi a ser feliz. Feliz Dia das Mães.

É claro que a artista também não poderia deixar de homenagear sua mãe! Tatá também dedicou uma publicação à matriarca com um belíssimo registro seguido de um descontraído texto que mostra todo o seu amor por ela.

Minha mãe é sinônimo de trabalho duro. Não importa a hora: ela estará trabalhando. Eu digo: Mãe para de trabalhar. Eu cuido de você. Mas ela me ensinou que trabalhar dignifica. Com minha mãe aprendi a ser honesta, integra, trabalhar duro e o dom de dormir imediatamente após entrar no carro. Te amo demais. Te admiro muito. Te comprei um presente e você trocou. Ano que vem vou dar um cheque. TE AMO MÃEZINHA feliz dia das mães e parabéns! Seu aniversário é junto do Dia das Mães. O que acaba me economizando. Você é a mãe perfeita para mim! Do jeito que é.