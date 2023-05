Cantor Daniel reflete sobre morte da mãe e faz emocionante homenagem: Não vai ser fácil passar esse dia sem a senhora

14/05/2023 | 15:10



Este domingo, dia 14, está trazendo fortes emoções aos famosos enquanto comemoram o Dia das Mães. Daniel usou as redes sociais para lamentar a saudade da mãe, pois esta é a primeira vez que passa a data sem ela. O cantor escreveu um longo texto, revelando como está sendo passar por esse período difícil.

Ao compartilhar um belíssimo registro com a matriarca, o artista começou dizendo:

Tudo ainda é muito estranho. Sabe a sensação de estar vivendo um filme? Pois é, sei que sou muito privilegiado e grato por ter tido a chance de conviver com minha mãe ao longo de todos esses anos de vida, enquanto muitos não tiveram ao menos o prazer de conhecer a sua. Mas ainda não sou tão desenvolvido ao ponto de ter que me acostumar com a falta dela, em não poder dar um abraço, um beijo nesse dia tão especial.

Em seguida, Daniel relatou que não está sendo fácil enfrentar o dia:

Por incrível que pareça, eu ainda chego na casa dela na esperança de vê la no sofá ou me esperando na porta com aquele sorriso? do capricho e carinho que só ela tinha em fazer o nosso arroz e feijão. O que me conforta é saber que o tempo que ela esteve com a gente, eu pude aproveitar intensamente a sua presença. Não vai ser fácil passar esse dia sem a senhora mãe! Meu primeiro dia das mães sem você em 54 anos.

O famoso finalizou deixando um conselho aos seguidores e declarando seu amor à mulher que lhe deu a vida:

Por isso fica aqui o meu humilde conselho a você que tem a sua mãe do seu lado. Viva intensamente a presença dela!! Esbanje amor a esse ser tão especial. Mãe é mãe. O meu beijo a todas as mães. Parabéns pelo seu dia!!! Mãe eu amo a senhora, mais uma vez a minha gratidão por todo ensinamento e a esse legado de amor e carinho que deixou a mim e a toda nossa família!!! Saudade !!!! Fiquem com Deus.