Paris Hilton posa com filho em seu primeiro Dia das Mães; confira o clique!

14/05/2023 | 14:11



Skin mamãe desbloqueada com sucesso! Paris Hilton encantou a web na manhã deste domingo, dia 14, data em que é celebrada mundialmente o Dia das Mães. A socialite posou segurando o pequeno Phoenix, de quatro meses de idade, com uma baita declaração sobre maternidade e o sentimento da primeira comemoração da data.

Para quem não lembra, Hilton entregou em entrevista à People em dezembro do ano passado, o plano de começar sua família por meio de fertilização in vitro (FIV), a decisão foi tomada no auge da pandemia de covid-19.

- Sempre foi meu sonho ser mãe, contou a empresária ao tabloide americano. Na época, ela descreveu a sensação de começar uma nova família com filhos.

- Corações estão explodindo de amor por nosso bebê.

De volta aos registros compartilhado pela empresária, ela posou com o pequeno, em seguida com o marido, Carter Reum, e com sua mãe, Kathy Hilton. Na legenda, não poupou palavras para descrever a maternidade:

Tão animado por estar comemorando meu primeiro Dia das Mães com meu anjinho, bebê Phoenix. Ser mãe é a experiência mais incrível que já tive. É um amor que não pode ser expresso em palavras, um sentimento que eu nunca soube que existia até ter meu pequeno príncipe em meus braços.

Ela então continuou explicando que não entendia o que era ser mãe, até de fato se tornar uma.

Há algo tão especial em ser mãe, algo que nunca entendi completamente até me tornar uma. Neste Dia das Mães, não posso deixar de me sentir grata por esta linda jornada em que estou. É um dia para celebrar as mulheres incríveis que nos trouxeram a este mundo, que nos amaram incondicionalmente e que nos transformaram nas pessoas que somos hoje. Minha mãe é minha maior inspiração e a rainha original do meu coração. Ela sempre esteve ao meu lado, nos altos e baixos, e me ensinou o verdadeiro significado de força e amor. Para todas as mães, quero desejar um feliz dia das mães. Você é a espinha dorsal de sua família, a cola que mantém tudo junto e a pessoa mais importante na vida de seu filho. Valorize cada momento, mesmo os difíceis, porque são eles que vão transformar seu filho na pessoa incrível que ele deveria ser. Quanto a mim, tenho muita sorte de ser mãe do meu filho e prometo amá-lo e amá-lo para sempre. Ele é meu mundo, minha razão para acordar todas as manhãs e a luz que brilha tanto em minha vida. Feliz Dia das Mães para todas as mães incríveis por aí, vocês são todas verdadeiras super-heroínas!