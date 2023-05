Daiana Garbin e Tiago Leifert participam de corrida do GRAACC

14/05/2023 | 14:10



Na manhã deste domingo, dia 14, Daiana Garbin se juntou a Tiago Leifert para participar da 21° Corrida do GRAACC no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O casal é padrinho da corrida e a filha deles, Lua, fez tratamento no Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer.

Tiago foi o responsável por dar a largada da corrida que tinha provas de dez, cinco e três quilômetros de distância. A esposa do apresentador foi a encarregada de encarar o desafio de cinco.

Um dia antes da corrida, a mamãe de Lua, de dois anos de idade, usou as redes sociais para publicar um vídeo fazendo uma reflexão sobre a maternidade. Na legenda, ela escreveu:

Ser mãe é ter o coração aberto, exposto com alegrias, com o amor que atravessa, com medos, inseguranças, exaustão. Ser mãe é ser forte e ser frágil, é se sentir grande e pequena, é ser também um bebezinho que chora. Feliz dia das mães!