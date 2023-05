Glenda Kozlowski se emociona ao falar sobre morte da mãe: - Eu tentava entender

14/05/2023 | 13:11



Neste domingo, dia 14, diversas famosas compartilharam seus relatos emocionantes em comemoração ao Dia das Mães. Glenda Kozlowski se emocionou e derramou lágrimas ao lembrar de sua mãe, que morreu quando a repórter ainda estava grávida do primeiro filho, que hoje tem 27 anos de idade.

Segundo informações da Band, a apresentadora refletiu sobre o difícil período:

- Minha mãe morreu eu tinha 19 anos e estava grávida do meu filho mais velho, Gabriel. Durante muito tempo, como eu sempre procurei olhar para os acontecimentos bons e ruins em busca de um ensinamento, eu tentava entender por que Deus fez aquilo comigo..

A jornalista ainda aproveitou para compartilhar um importante ensinamento que recebeu da matriarca:

- Um belo dia eu entendi. O maior ensinamento da minha mãe era: Ter gratidão. Saber olhar a vida, as bênçãos que recebemos. Acho que estamos vivos, se olhamos para os nossos filhos e nossa família e está tudo bem?Temos que estar felizes.

Além do primogênito Gabriel, Glenda também é mãe de Eduardo, de 17 anos de idade. A famosa finalizou a reflexão falando sobre maternidade e as dores que vem com ela:

- Me identifico com as dores, com as alegrias, com as dificuldades. Sei como é a rotina da mulher, nossa rotina não é fácil. Mas temos uma capacidade para resolver problema que é incrível. E temos a intuição, nossa melhor amiga.