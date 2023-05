Taylor Swift interage com filhas de Blake Lively e Ryan Reynolds em show nos Estados Unidos

14/05/2023 | 13:11



A queridinha dos baixinhos! Taylor Swift recebeu as filhas de Blake Lively e Ryan Reynolds em seu show na Filadélfia, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, vídeos da apresentação que aconteceu na última sexta-feira, dia 12, começaram a invadir a web, em especial, o momento em que a Swift interagiu com James, de sete anos de idade, e Inez de seis anos, frutos do relacionamento da atriz com Ryan Reynolds.

Certo momento, a loirinha fez questão de cumprimentar as meninas, e também dedicar algumas de suas músicas para elas.

- Oi, James! Oi, Inez! disse ela de cima do palco.

Mostrando que ficou realmente feliz com a visita das sobrinhas, Taylor voltou a interagir com as crianças. Para quem não sabe, Betty, é uma das canções do álbum, e o nome da caçula de Reynolds e Blake. A letra da música ainda cita os irmãos mais velhos dela, James e Inez.

Apontada como affair de Matty Healy, vocalista do The 1975, Swift foi vista deixando o show acompanhada de Blake e das meninas. Vale lembrar que o casal de atores são amigos próximos de Taylor, o que fez com que os internautas comentassem a relação da turma. Muito titia sim!