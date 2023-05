Estresse, desentendimentos e beijos... Confira como foi a madrugada em A Grande Conquista

14/05/2023 | 13:11



Cada dia em A Grande Conquista é marcado por muitos desafios e embates entre os participantes. Na noite do último sábado, dia 13, a Vila precisou enfrentar a formação de mais uma Zona de Risco, que colocou na berlinda 14 participantes que não se deram bem na Prova da Feira Livre.

Aqueles que precisarão convencer o público durante a votação de que devem permanecer no jogo e chegar até a mansão são: Antonio Rafaski, Carol Lekker, Fagner, Igor Cavallo, Jaqueline Moderna, Marcos Oliver, Maria Oliveira, Mirian Carter, Monsueto, Murilo Dias, Natália Deodato, Ronaldo Moura, Stéphanie Souza e Tiago Dionisio.

Tretas e mais tretas

Depois da formação da berlinda, os participantes precisaram acalmar os ânimos. Glauco e Antonio tiveram um grande desentendimento na madrugada de sábado e brigaram feio. Vish! Após discutir com o Dono da Casa Verde, Glauco foi consolado por Stéphanie, que lhe deu um beijo.

Em uma conversa para lá de sincera, Montchaka e Stéphanie conversaram sobre relacionamentos com grande diferença de idade e artista revelou que já namorou um homem mais velho. O romance acabou não dando certo por conta de inseguranças do parceiro e Stéphanie frisou que não era para ser.

E teve momento sério! Após receber um recadinho de Alexandre Suita, Janielle reclamou de ter sido chamada de paradinha:

- Ele quer que eu faça o quê? Que eu arrume briga sem ter briga? Vou não, bebê.

Kelly conversou sobre jogo com Dicesar e ambos comentaram sobre a insatisfação de algumas pessoas com as escolhas dos participantes para as provas. Nem todos querem participar, pois preferem serem protegidos. A atitude incomodou o famoso, que logo disparou:

- Todos acham que vão sair daqui ganhadores.

Kelly ainda aproveitou para explicar seu desentendimento com Murilo. Os dois eram próximos, mas se afastaram após ela dizer uma palavra durante uma brincadeira que o deixou chateado e gerou um clima tenso entre eles.

As tretas não param! Ainda sem conseguir chegar em um acordo sobre a divisão das camas, Glauco perguntou para Medrado com quem ela estaria dividindo cama, mas a cantora deixou claro que prefere dormir porque não consegue ter alguém no mesmo colchão. Eita! Será que as brigas terão fim ou é só o começo? Veremos!