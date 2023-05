Napoli perde do Monza e tem invencibilidade derrubada no Campeonato Italiano

14/05/2023 | 12:33



Com um adversário apenas cumprindo tabela, o Monza não fez muito esforço para vencer o Napoli neste domingo, por 2 a 0, e somar mais três pontos na classificação. Com o título assegurado por antecipação, a equipe napolitana não ofereceu muita resistência e acabou deixando o campo sem somar ponto.

Esta foi apenas a quarta derrota da equipe comandada pelo treinador Luciano Spalletti na competição. O revés deste domingo colocou fim ainda a uma invencibilidade de seis partidas no Campeonato Italiano

Os dois times voltam a campo no final de semana e o Monza joga no sábado, quando visita o Sassuolo em mais uma vitória para se manter na zona intermediária da classificação. Já o campeão antecipado volta a jogar diante de seus torcedores e cumpre tabela diante da Inter de Milão.

Com o título garantido por antecipação, o Napoli entrou em campo já relaxado para enfrentar o Monza e acabou sendo surpreendido pelo rival. Logo aos 18 minutos. Dany Mota abriu o placar e colocou o time da casa em vantagem.

Sem conseguir repetir o mesmo desempenho que garantiu vitórias importantes durante o torneio, a equipe napolitana acabou sofrendo o segundo no início do segundo tempo. Petagna teve liberdade na área para o arremate e aumentou a vantagem para 2 a 0 aos nove minutos.

Com o controle do jogo, mas sem querer correr riscos desnecessários, o Monza seguiu trabalhando em seu campo defensivo e assegurou uma importante vitória sobre o Napoli na competição.

No outro jogo da rodada, a Fiorentina bateu a Udinese por 2 a 0. O triunfo foi construído com um gol em cada tempo. Castrovilli, logo aos sete minutos de partida, abriu o placar e obrigou a Udinese a se lançar ao ataque.

A Fiorentina soube se defender e passou a explorar os contra-ataques. O que definiu o resultado, no entanto, saiu somente no minuto final com Giácomo Bonaventura finalizando de pé direito. O resultado positivo leva a equipe aos 49 pontos, três a mais que a Udinese na classificação.

De olho em mais um triunfo, a Fiorentina viaja até Turim para enfrentar o Torino no domingo. No mesmo dia, a Udinese vai contar com o apoio de seus torcedores para buscar a reabilitação no Italiano em confronto com a Lazio.