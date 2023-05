Fla tem 'enfermaria' lotada e Sampaoli pode ter desfalques diante do Flu na Copa do Brasil

14/05/2023 | 11:20



Na vitória do Flamengo sobre o Bahia, uma cena chamou a atenção na volta dos dois times para o segundo tempo, quando o técnico Jorge Sampaoli promoveu as cinco alterações de uma só vez na equipe carioca. Após a partida, no entanto, o treinador disse que as mudanças foram todas motivadas por contusão.

"Tive que tomar a decisão. Todos os jogadores pediram para sair. Os quatro atletas de campo pediram no vestiário. Quando iríamos voltar, o médico disse que o goleiro não poderia continuar por causa de uma lesão muscular. Fui obrigado a fazer. Me surpreendeu ter que tomar essa decisão", afirmou o treinador.

O zagueiro David Luiz, o volante Thiago Maia, o meia Matheus França, o atacante Everton Cebolinha e o goleiro Matheus Cunha não voltaram para a etapa final. Diante da situação inusitada, Sampaoli se viu obrigado a lançar mão do lateral Wesley, dos volantes Vidal e Pulgar e do atacante Bruno Henrique.

Agora o departamento médico do clube vai correr contra o tempo para tentar recuperar esses atletas já que, na terça-feira, o Flamengo tem um compromisso com o Fluminense no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Além dos cinco atletas, o centroavante Pedro também vem fazendo tratamento para se recuperar de uma lesão na coxa direita. O centroavante tem remotas chances de estar em campo para o clássico carioca.

A vitória em Salvador, apesar da atuação irregular, marca um início de recuperação da equipe no Brasileiro. O Flamengo, que vinha de três derrotas seguidas, obteve o segundo triunfo consecutivo e saltou para os nove pontos na classificação. O próximo duelo pelo Nacional acontece no domingo, diante do Corinthians, no Maracanã.