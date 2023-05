Larissa Santos recebe festa de aniversário surpresa para comemorar os 25 anos de idadev

14/05/2023 | 11:10



Larissa Santos que esteve presente no BBB23 foi realmente surpreendida pelo seu amado, Fred, que promoveu uma festinha surpresa de aniversário para a influenciadora. Usando um vestido longo vermelho, ela posou nas redes sociais e falou sobre o momento surpresa.

Festa surpresa que ganhei e eu tô até agora em choque! QUE AMOR! Eu não tinha planejado nada para o meu aniversário por estar longe da minha família (próxima semana estaremos todos juntos). Mas São Paulo me trouxe tantas pessoas incríveis, que fui surpreendida dessa forma. Detalhe, eu não desconfiei nenhum segundo!Obrigada a todos os envolvidos, foi bom demais celebrar os 25 anos com pessoas tão especiais para mim, mesmo que com tão pouco tempo de convivência. Obrigada, obrigada.

Com direito a bolo, vela para apagar e uma grande parte dos amigos e familiares de Fred, Lari fez seu desejo ao apagar as velas. Além disso, ela publicou também no Instagram uma foto mostrando a quantidade de presente em formato de carinho que ganhou dos fãs, e claro, agradeceu.

Meu aniversário é só amanhã e por aqui eu não paro de receber amor! Queria deixar no feed registrado o carinho de vocês, sério. Não é sobre presentes e sim sobre todo amor e dedicação de vocês diariamente! Obrigada por serem exatamente como são. Meus 25 anos estão chegando mas já posso dizer que com 24 eu mudei minha vida para sempre.