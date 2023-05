Tailandeses votam neste domingo com oposição em busca de tirar o exército do poder

14/05/2023 | 10:16



Os tailandeses votaram nas primeiras eleições parlamentares desde os protestos pró-democracia de 2020 no domingo, 14, em meio à rejeição do governo conservador pró-exército com pesquisas indicando possível derrota para a oposição progressista.

As assembleias de voto encerraram às 17h locais.

Os resultados preliminares são esperados esta noite, mas os números finais levarão várias semanas.

Das regiões montanhosas do norte às praias paradisíacas do sul, cerca de 95 mil mesas de voto abriram às 8h local para cerca de 52 milhões de eleitores.

Os analistas antecipam uma alta participação, alimentada pelo desejo de mudança face ao lento crescimento econômico e à redução das liberdades fundamentais.

O principal partido da oposição, Pheu Thai, liderado pela filha do ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, espera virar a página após quase uma década de domínio militar, representado no atual primeiro-ministro Prayut Chan-O-Cha, 69.

No entanto, o complexo sistema eleitoral oferece ao candidato militar uma vantagem confortável, que pode diminuir a dimensão de uma eventual alternância ou mesmo desencadear um novo período de instabilidade.

Também é possível um cenário em que a permanência dos militares no poder seja avalizada, em um reino acostumado a intervenções do exército e da justiça no processo democrático.

Energia positiva

O ex-general Prayut, que chegou ao poder após um golpe em 2014 e mais tarde foi legitimado em 2019 por um voto controverso, chegou a esta eleição em uma posição fraca, tendo sido contestado mesmo dentro de sua coalizão de governo anterior.

A favorita Paetongtarn Shinawatra não mostrou nenhum sinal de preocupação ao depositar sua cédula. "Hoje (domingo) será um bom dia. Sinto uma energia muito positiva", disse o jogador de 36 anos aos repórteres.

O sistema eleitoral obriga a oposição a obter 376 das 500 cadeiras da Câmara dos Deputados para evitar o peso do Senado (250 senadores), que também participa da nomeação do primeiro-ministro e cujos membros são indicados pelo exército.

Shinawatra se beneficia da popularidade de seu pai, Thaksin Shinawatra, primeiro-ministro de 2001 a 2006, que vive no exílio para fugir de uma condenação por corrupção.

A eleição deste domingo é a primeira em todo o país desde os protestos pró-democracia em massa em 2020, que pediram uma reforma radical da monarquia, um assunto tabu na Tailândia, onde o rei Maha Vajiralongkorn goza de status divino.