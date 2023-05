Murilo Huff posta homenagem para Dia das Mães e Marília Mendonça aparece em trecho de vídeo

14/05/2023 | 10:11



Não é novidade para ninguém que neste domingo, dia 14, é comemorado o Dia das Mães. E claro, vários famosos foram até as redes sociais publicarem uma homenagem para as suas mães ou para as suas esposas que são mães de seus filhos.

O que foi o caso de Murilo Huff que surgiu com um vídeo super fofo no Instagram para homenagear e agradecer pelo Dia das Mães, a Marília Mendonça - mãe de seu filho Léo -, Dona Ruth que é mãe da cantora e é rede de apoio do artista, e para a própria mãe dele.

No vídeo dá para ver vários momentos da família juntos com Léo. As imagens são todas em preto e branco e em determinado momento Murilo Huff colocou um trecho de um vídeo em que Marília Mendonça está tocando violão ao lado do filho.

A publicação, claro rendeu ótimos elogios e fez com que os fãs ficassem com o coração mais quentinho. Na legenda da publicação, o cantor escreveu:

Feliz dia das mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinhas.