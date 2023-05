Abel cobra foco do Palmeiras e faz ajustes de olho no Fortaleza: ?Pecamos muito?

14/05/2023 | 09:30



O empate de 1 a 1 com o Bragantino em pleno Allianz Parque faz parte do passado. O técnico Abel Ferreira pretende tirar lições dos erros que o time apresentou já de olho no confronto com o Fortaleza, nesta quarta-feira, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. "Pecamos muito. Fisicamente estivemos bem, mas em termos de decisões não fomos tão eficientes. Não fomos tão efetivos no último terço do campo", afirmou o treinador.

O Palmeiras ocupa a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 14 pontos e aparece atrás do líder Botafogo. No entanto, a partir de agora, a prioridade passa a ser a Copa do Brasil. E o time cearense já está no radar do treinador português.

"O Fortaleza é uma equipe que já tem um trabalho sólido, com um treinador argentino, com ideias muito claras e com uma postura competitiva e agressiva, no bom sentido. A Copa do Brasil é uma competição que temos intenções e expectativas e sabemos que teremos um adversário duro pela frente. Vai ser um jogo difícil", disse o treinador português.

A definição da equipe vai passar pela avaliação médica do elenco na reapresentação dos jogadores. Abel Ferreira vai aproveitar a segunda e a terça-feira para trabalhar na Academia de Futebol e definir a escalação da equipe. O confronto de volta das oitavas de final está marcado para a próxima quarta-feira, dia 31, na Arena Castelão.

O tropeço diante de seus torcedores custou a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Sem tempo para lamentações, Abel Ferreira quer um time mais focado para se manter no pelotão de frente da competição nacional.

"Queremos inspiração e rendimento dos jogadores em todos os jogos. Sei que é difícil manter o nível, pois são muitos jogos, mas vamos continuar trabalhando. Estamos em um campeonato de regularidade e é importante ir ganhando pontos", afirmou o treinador.

No Brasileiro, o time volta a jogar no final de semana e vai ter pela frente o clássico com o Santos na Vila Belmiro, no próximo sábado. "O Campeonato Brasileiro é isso, composto por grandes equipes e jogos difíceis e temos que estar sempre preparados", comentou.