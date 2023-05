Rafa Kalimann se derrete pelo namorado com publicação fofa nas redes sociais

14/05/2023 | 09:11



Rafa Kalimann parece estar realmente amando e se entregando na relação que mantém com Antônio Bernardo Palhares. Os dois inicialmente tentaram levar a relação um tanto quanto mais discreta, mas parece que agora eles já não estão mais ligando para isso.

Tudo porque, a ex-BBB foi até as redes sociais no último sábado, dia 13, e dividiu com os fãs algumas fotos super fofas do casal vivendo vários momentos juntinhos. Além disso, ela também mostrou algumas cartinhas que ele enviou para ela.

Entre as fotos escolhidas por Rafa Kalimann, tinha uma de um buquê de flores com cartões super fofos escritos à mão, além de um vídeo do casal se divertindo na neve. Na legenda da publicação, claro, ela se derretou toda escrevendo:

Eu também te daria essa capacidade. Além de zelo, leveza e bom gosto para flores, Antônio é calmaria... coração nobre.

Que fofa!