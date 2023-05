Viúvo de Rita Lee posta homenagem para a cantora e dá detalhes da missa de sétimo dia, saiba mais!

14/05/2023 | 09:11



Como você vem acompanhando, Rita Lee que descobriu um câncer em 2021 estava lutando bravamente contra ele, mas durante a última segunda-feira, dia 8, foi comunicado por meio de sua família que ela não resistiu e acabou morrendo em casa.

Depois disso, várias homenagens começaram a aparecer nas redes sociais de fãs, amigos e até mesmo de muitos famosos. O viúvo de Rita Lee, Roberto de Carvalho, está buscando forças para continuar o legado musical da artista.

E durante o último sábado, dia 13, Roberto de Carvalho publicou uma foto em suas redes sociais de um buquê enorme de flores e dedicou a sua amada. Além disso, o artista também deu mais detalhes sobre a missa de sétimo dia de Rita Lee com uma publicação no Instagram em que dizia:

Convidamos para a missa de sétimo dia de nossa amada Rita Lee. Terça-feira, dia 16, as 12h30. Na Paróquia São Pedro e São Paulo, no parque Alfredo Volpi, em São Paulo. A missa também será transmitida pela internet, com link a ser divulgado no dia.