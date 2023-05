O amor sempre vence

Thaina Lana



Hoje o dia é duplamente especial para a pequena Flor de Maria Nogueira Souza. Neste domingo ela completa 10 anos de vida, e além do aniversário, a menina também celebra o Dia das Mães ao lado da sua melhor amiga, a publicitária e educadora infantil, Thuany Carolina de Souza Nogueira, 39.

Mãe e filha são inseparáveis. Fazem tudo juntas, gostam de cozinhar, pintar quadros, fazer miniaturas de biscuit (massa de modelar), e, além da diversão, também unem forças para lutar contra as desigualdades e preconceitos na sociedade.

Nas batalhas que travaram durante a vida, as super-heroínas de São Caetano utilizam o amor, a educação e o diálogo como as principais ferramentas de defesa.

A mais recente luta que elas precisaram enfrentar foi no mês passado na Emef (Escola de Ensino Fundamental) Sylvio Romero.

“Mamãe acho que sofri bullying na escola”, foi assim que Flor de Maria contou para mãe sobre o episódio de racismo que ela passou na sala de aula, quando uma das crianças colocou um papel no seu estojo com a palavra ‘Macaca’ – preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele, ou origem étnica da pessoa é considerado crime.

“Expliquei para Flor que o que ela sofreu não era bullying, era racismo, e perguntei o que ela gostaria de fazer a respeito. Ela sugeriu uma peça de teatro para conscientizar os alunos”, explica a mãe Thuany, que também conversou com a coordenação da escola sobre o ocorrido.

Além da peça, que está em desenvolvimento pela escola, a família criou outro projeto para poder conscientizar as crianças, a comunidade escolar e os pais sobre antirracismo.

Em apenas uma semana, as duas criaram o Eu Sou Pretinha, uma marca de turbantes confeccionados com materiais reutilizáveis. O item, adereço de cabeça com importantes significados culturais e históricos para cultura negra, é um dos acessórios que a Flor de Maria mais utiliza no dia a dia.

Após o período de criação, com direito a nome, logotipo, sacola e peças personalizadas, a jovem levou os turbantes para vender na Feira dos Empreendedores, que aconteceu na sua escola, no dia 7.

Flor de Maria vendeu mais de 40 peças na feira. No espaço, a pequena colocou um painel com curiosidades sobre a África, e quadros decorativos pintados por Thuany. Em cada atendimento, a menina fazia uma amarração de flor no turbante direto na cabeça do cliente, enquanto sua mãe contava aos pais sobre o episódio de racismo.

“Algumas pessoas se espantaram, outras compartilharam outros casos que também aconteceram com seus filhos, mas, em geral, foi importante acessar esse público. Precisamos falar, não cabe mais desculpas, é preciso dedicar nossa energia para transformar o outro”, diz Thuany, que realiza formações de letramento racial com professores da rede municipal de São Caetano.

A sorridente Flor de Maria conta que conseguiu vender cerca de R$ 500 no dia. “Com o dinheiro, vamos comprar livros sobre protagonismo negro para doar para as meninas pretas da minha escola”, diz orgulhosa a menina.

O projeto criado pela mãe e a filha uniu ainda mais as duas, e reforçou o que Thuany busca ensinar todos os dias para Flor de Maria: que o amor sempre vence.