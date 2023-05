Experiência de mãe é diferencial no trabalho

Da Redação



14/05/2023 | 00:48



Sensibilidade materna é o que define Gladis Moraes de Oliveira, supervisora de interação com o cliente da ViaMobilidade, empresa responsável pela gestão e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos. Ela é mãe de Guilherme, 6 anos, uma criança autista que se incomoda demais com sons e exige cuidados especiais. E essa atenção que dispensa ao filho acaba inspirando seu comportamento no trabalho. “Trato todo mundo de forma especial, com sensibilidade. Nas estações, as pessoas que nos procuram precisam de atenção, de auxílio. Tem o lado empresa, mas também tem esse lado meio mãe”, disse a moradora de São Bernardo.

Gladis sai todo dia às 5h10 do bairro Taboão com destino a Osasco. São duas horas no transporte público para deixar Guilherme com a cuidadora, que o leva à escola, e seguir para a empresa em que trabalha desde 2010. Ela também conta com a ajuda de sua mãe para cuidar do garoto.

A supervisora conta que certa vez conseguiu identificar que uma criança perdida numa das estações tinha traços de autismo e que estava sozinha e muito agitada. Com sua experiência, conseguiu acalmar a criança antes de localizar os responsáveis.

“Percebi que o menino se incomodava muito com tudo à sua volta, semelhante ao meu filho. Eu tinha um potinho com canetas coloridas em minha mesa e lembrei que isso poderia ajudar. Dei para o menino, que se concentrou nas canetas. Quando seus pais foram localizados, ele estava calmo. Foi um final feliz”, disse.

“Para mim é desafiador ser mulher, mãe e trabalhar em uma área em que o maior número de colaboradores é de homens. Mas todos me respeitam. Além disso, eu tenho as responsabilidades diárias de casa e com o meu filho. Eu ainda conto com o apoio da empresa, porque eu preciso me ausentar em alguns momentos para levá-lo às terapias. Não tive resistência quanto a isso, e esse era um dos meus maiores medos: ser mãe solo e não ter essa compreensão. Porém, recebo todo o suporte que preciso”, afirma Gladis.