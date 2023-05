Unipar investe em produção e potencializa sustentabilidade

Nilton Valentim



14/05/2023 | 00:39



Produzir mais, com maior eficiência e ainda reduzir o impacto ambiental é a meta da maioria das empresas. No caso da Unipar, cuja unidade de Santo André está cercada pela Mata Atlântica – entre Rio Grande da Serra e a vila ferroviária de Paranapiacaba –, o desafio se torna ainda mais presente.

“A gente tem muito cuidado com o meio ambiente. Tratamos a água que usamos e o excedente mandamos para a Sabesp, que vai para um sistema chamado Aquapolo, que alimenta as empresas do polo petroquímico de Capuava”, exemplifica o diretor da unidade, Pedro Pedro Rohl, diretor da Fábrica de Santo André.

A fábrica, que tem cerca de 400 funcionários, está em meio a um processo de investimento da ordem de R$ 100 milhões para a construção de um eletrolisador e um forno de ácido clorídrico, que devem entrar em funcionamento no segundo semestre deste ano. E os dois equipamentos também irão contribuir para deixar a empresa mais sustentável.

“É uma tecnologia nova. Na queima do cloro e do hidrogênio (por meio do forno) vamos gerar energia e, com isso, vamos reduzir consumo de gás natural e gerar menos gás carbônico. Nossa expectativa é diminuir em duas toneladas a nossa geração de gás carbônico por ano. Vamos reduzir a pegada de carbono”, explica Rohl.

A Unipar é líder na produção de cloro e soda e a segunda, maior produtora de PVC na América do Sul. Além de Santo André, possui unidades em Cubatão e Bahía Blanca, na Argentina. A empresa encerrou 2022 com receita líquida de R$ 7,3 bilhões e obteve lucro líquido de R$ 1,3 bilhão, 14% superior a 2021. “Isso (se deve) ao trabalho que a gente faz de crescimento sustentável e excelência profissional, justamente para elevar o patamar da empresa a produzir mais. Saímos da taxa de utilização da fábrica de 79% para 84% em Santo André”, aponta Rohl.

A empresa usa como principal matéria-prima o sal, que é processado e utilizado para a fabricação de cloro, soda cáustica e PVC. Os dois primeiros produtos são utilizados para saneamento básico e tratamento de água. O terceiro, para a produção de plástico.

SOCIAL

A Unipar apoia direta e indiretamente aproximadamente 15 projetos sociais e esportivos destinados à comunidade do entorno de suas fábricas. Um deles foi realizado ontem, em Rio Grande da Serra.

Durante todo o dia foram realizadas atividades culturais e esportivas gratuitas, além de serviços voltados à saúde, meio ambiente e cidadania, com a participação de médicos, dentistas, psicólogos, advogados e vários outros profissionais.