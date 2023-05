Municípios ampliam vacinação contra gripe

Da Redação



14/05/2023 | 00:32



Duas cidades do Grande ABC, Santo André e Diadema, seguiram as orientações do Ministério da Saúde e do governo do Estado e decidiram ampliar a vacinação contra gripe para toda população acima dos seis meses de idade.

Em Diadema, a imunização poderá ser feita a partir de amanhã nas unidades básicas de saúde do município, enquanto em Santo André a vacinação foi iniciada ontem nos pontos de

drive-thru montados na Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) e no Carrefour Pedro Américo, locais que também atenderão hoje das 8h às 18h. A partir de amanhã, os moradores poderão se vacinar em todas as UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade. Para receber o imunizante contra a gripe, é necessário apresentar CPF e documento pessoal com foto. Não há necessidade de agendamento prévio.

A orientação do Ministério da Saúde ocorreu anteontem e foi seguida quase que de imediato pelo governo do Estado de São Paulo, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos). Somente neste ano, até 6 de maio, 896 casos e 58 óbitos para todos os tipos de Influenza foram confirmados no Estado de São Paulo.

A vacina deste ano contra a Influenza é trivalente, ou seja, composta por três vírus (H1N1, H3N2 e linhagem B). O imunizante pode ser administrado de maneira simultânea com outras vacinas do calendário nacional de vacinação e também com outros medicamentos.

No Grande ABC, a cobertura vacinal contra gripe está em 28,92%, com um total de 270.288 doses aplicadas em todos os grupos prioritários, que inclui crianças, idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais da saúde, professores, povos indígenas, pessoas com comorbidades, entre outros. A cobertura entre crianças e idosos na região, que são os grupos que mais podem ser acometidos pela Influenza, está em 11,73% e 36,83%, respectivamente. Das sete cidades, apenas Santo André e Diadema anunciaram a ampliação até o fechamento desta edição.