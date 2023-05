Tigre vence Pouso Alegre fora de casa e mantém 100% de aproveitamento

Artur Rodrigues



13/05/2023 | 18:19



O São Bernardo FC derrotou o Pouso Alegre por 2 a 0 na tarde deste sábado, 13, no estádio Irmão Gino Maria Ross, o Manduzão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Com a vitória, o Tigre chega aos nove pontos e mantém os 100% de aproveitamento na competição, empatado com o Confiança-SE na liderança.

O primeiro gol da equipe foi marcado pelo zagueiro Hélder aos 25 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o camisa três testou forte no canto. O segundo veio dez minutos depois, após bobeada da defesa do Pouso Alegre. O atacante Bruno Santos, que entrou no lugar de João Carlos, recebeu na entrada da área e chutou colocado para ampliar para o Bernô.

O JOGO

Jogando em casa, o Pouso Alegre começou a partida atacando o Tigre, que assustou nos contra-ataques. As principais chances da primeira etapa foram do time mineiro, que obrigou o goleiro Alex Alves a trabalhar. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o atacante Jonathan, do Pouso Alegre, desviou um cruzamento do meia Ingro e acertou a trave de Alex.

O segundo tempo começou com o São Bernardo controlando mais o ritmo do jogo, embora tenha demorado a levar perigo contra a meta adversária. Aos 25 minutos, Hélder aproveitou o escanteio e subiu de cabeça para abrir o placar para o Tigre. Poucos minutos depois, o Bernô quase ampliou com Marcos Nunes, que recebeu cruzamento de Hugo e cabeçeou por cima do gol. Aos 35, Bruno Santos recebeu na entrada da área e bateu colocado para para marcar o segundo do São Bernardo.

Nos minutos finais, o Tigre sofreu duas baixas para o próximo jogo. Aos 41, o atacante Léo Jabá tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O mesmo aconteceu com o técnico Márcio Zanardi, que tomou dois cartões por reclamação em um intervalo de dois minutos. Assim como Jabá, o treinador também não poderá estar no banco de reservas na próxima rodada.

O próximo compromisso do Tigre é no próximo domingo, 21, contra o Confiaça-SE no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, em partida que valerá a liderança isolada da Série C.