Com time misto e Vini Jr. no 2º tempo, Real vence Getafe e reassume vice-liderança do Espanhol

13/05/2023 | 18:14



Em clima de festa, o Real Madrid derrotou o Getafe por 1 a 0 neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Contando com o brasileiro Vinicius Júnior somente no segundo tempo, o time merengue recuperou a vice-liderança, com 71 pontos, mas segue muito atrás do Barcelona, que tem 82 e está cada vez mais perto do título.

O Real ainda pode perder a segunda posição caso o Atlético de Madrid (69) vença o Elche neste domingo. Já o Getafe ficou na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas 34 pontos.

A tarde foi de festa no Santiago Bernabéu. Antes de a bola rolar, os jogadores desfilaram com a taça de campeão da Copa do Rei. De olho em outro título, o da Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti resolveu entrar em campo com um time misto, poupando vários de seus principais jogadores, a exemplo de Vinicius Júnior, Modric e Rodrygo.

Com chances mínimas de título, uma vez que o Barcelona disparou na liderança do campeonato, o Real não se desgastou e foi chegar com perigo ao gol do Getafe pela primeira vez apenas aos 15 minutos. Valverde saiu na cara de Soria, que fez um milagre para evitar o gol do time da casa.

O Getafe equilibrou bem as ações, mas o Real pareceu um time sem vontade, apesar de ter mais de 65% de posse de bola. O time de Ancelotti fez o necessário para não ir ao intervalo atrás do placar.

No segundo tempo, o treinador resolveu colocar alguns de seus titulares, mas foi o Getafe quem chegou com perigo. Mayoral apareceu dentro da área e cabeceou pela linha de fundo. A resposta do Real foi com Asensio, também para fora.

Demorou, mas o gol do Real saiu aos 24 minutos. Asensio recebeu da entrada da área e arriscou. A bola desviou e enganou o goleiro Soria: 1 a 0. Na sequência, Vinicius Júnior chegou a fazer o segundo, mas o árbitro assinalou impedimento e anulou o lance.

O Real seguiu atacando, mas o Getafe conseguiu evitar uma derrota mais elástica, graças ao goleiro Seria, que fez importantes defesas para segurar o resultado.

Mais três jogos foram realizados neste sábado. O Villarreal fez sonoros 5 a 1 no Athletic Bilbao e segurou a quinta posição, com 57 pontos, cinco atrás da Real Sociedad, primeiro dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Bilbao ficou com 47.

Já o Osasuna (9º) derrotou o Almería (14º) por 3 a 1, enquanto a Real Sociedad (4º) empatou por 2 a 2 com o Girona (7º).