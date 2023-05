Santo André vence no Brunão e segue invicto na Série D

Artur Rodrigues



13/05/2023 | 17:36



O Santo André derrotou o Vitória-ES por 1 a 0 na tarde deste sábado, no Bruno José Daniel, e manteve a invencibilidade no Campeonato Brasileiro Série D. A partida foi a primeira da equipe como mandante, após empatar na estreia da competição com o Democrata, de Minas Gerais.

O gol andreense foi marcado pelo atacante Vitinho, que recebeu passe de Will Viana. Com o resultado, o Ramalhão soma quatro pontos e chega à terceira colocação do grupo A6, empatado com Portuguesa-RJ, Democrata-MG e Athletic Club-MG.

O JOGO

O Santo André controlou o ritmo do jogo durante boa parte do primeiro tempo. O gol foi marcado aos 25 minutos, quando Will Viana avançou pelo lado esquerdo, entrou na grande área e tocou para Vitinho escorar para o gol. Na reta final da primeira etapa, o Vitória impôs seu ritmo e assustou o Ramalhão, que viu o seu goleiro Junior Belliato trabalhar.

No segundo tempo, o time visitante manteve mais a posse de bola e o ritmo do jogo, mas quase não levou perigo à meta andreense. A defesa da equipe da casa se postou bem e evitou que o Vitória criasse grandes chances. O Ramalhão tentou alguns contra-ataques, mas também não levou perigo à meta adversária.

O próximo compromisso do Santo André é no próximo sábado, 20, quando visita o Nova Iguaçu-RJ, às 15h, no estádio Jânio Moraes, conhecido como Laranjão.