Japão/Hayashi: China e Rússia estão expandindo colaboração militar

13/05/2023 | 14:30



O ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, expressou preocupação sobre a cooperação militar russa e chinesa na Ásia. O representante japonês afirmou, neste sábado, que a situação de segurança na Europa e na região do Indo-Pacífico é indivisível desde a invasão da Ucrânia por Moscou.

Ao participar de uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Europa e Indo-Pacífico na Suécia, Hayashi afirmou que a guerra "abalou os próprios alicerces da ordem internacional" e deve enfrentar uma resposta unida da comunidade internacional. A China não foi convidada para o encontro.

"A China e a Rússia estão fortalecendo sua colaboração militar, incluindo voos conjuntos de seus bombardeiros e exercícios navais conjuntos nas proximidades do Japão", disse Hayahshi.

O ministro japonês alertou ainda que a Coreia do Norte tem "aumentado as provocações" na região, realizando lançamentos de mísseis balísticos "com uma frequência e de maneira sem precedentes". Fonte: Associated Press