Ex-marido de Gretchen, Carlos Marques, morre em decorrência de leucemia

13/05/2023 | 14:08



Morreu nesta sexta-feira, 12, o ex-marido de Gretchen, Carlos Marques, aos 60 anos, em decorrência de uma leucemia. A informação foi revelada pela filha de consideração de Gretchen, Jenny Miranda, que apareceu chorando nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a influenciadora se declarou para Carlos: "Me tinha como filha. Foi casado com minha ex-mãe assim ela cita Gretchen, e todo mundo sabe o carinho e o respeito que a gente teve com ele e ele teve com a minha família".

"Você foi para mim o pai que eu nunca tive. Enfim, nunca vou esquecer de tudo que me ensinou e de todos os momentos que eu e meus filhos estivemos com você. Um dia vamos nos encontrar. Agora você está juntinho dos bons. Cuide de nós aí de cima", disse.

Carlos começou a namorar Gretchen em 2012, logo após a saída da cantora do reality A Fazenda. Os dois participaram da primeira edição do Power Couple, foram casados por por sete anos e se separaram em 2020.