Filho de Hebe Camargo explica que um dos carros de luxo que pertenciam à mãe permanecerá em um acervo

13/05/2023 | 14:11



Após a polêmica sobre a venda dos carros de luxo que pertenciam à Hebe Camargo tomar a internet, o filho da apresentadora resolveu explicar qual foi o destino dos veículos. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Marcello Camargo confirmou que colocou as Mercedes à venda, mas esclareceu que uma delas permanecerá em um acervo.

No registro compartilhado no Instagram, ele diz que a artista deixou cinco carros após sua morte e três deles foram herdados pelo sobrinho, Claudio Pessutti.

- Eram cinco Mercedes. Duas ficaram comigo e três com o Claudio. As que ficaram comigo eram a branca, 2001, que estava exposta no shopping e a gente vai manter no acervo. A pratinha foi vendida. Ficaram três que são da Helena e do Claudinho e estão à venda.

Com a morte de Claudio, a viúva Helena Caio Pessutti é quem ficou encarregada de decidir o que acontecerá com os veículos de Hebe, que estão à venda.