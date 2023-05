Marcos Frota explica como Tonho da Lua, de Mulheres de Areia, o ajudou a enfrentar morte da primeira esposa

13/05/2023 | 14:10



E mais um sucesso será reexibido nas telinhas da TV Globo! Mulheres de Areia foi a trama escolhida para substituir Chocolate com Pimenta no Vale a Pena Ver de Novo e Marcos Frota não poderia estar mais animado, pois foi nesta atração que ele viveu o papel mais marcante de sua carreira. O intérprete de Tonho da Lua revelou em entrevista à Patricia Kogut que ficou eufórico ao saber notícia:

- É um trabalho que tem 30 anos e de lá para cá marcou muitas gerações, não só no Brasil, mas no mundo todo. É uma das novelas da Globo mais vendidas no exterior. Isso, para mim, rendeu uma série de ótimas histórias em viagens. Em 1995, por exemplo, fui convidado para participar com uma comitiva brasileira da posse do presidente do Uruguai, Julio María Sanguinetti. Ao me ver, ele parou a cerimônia e veio falar comigo me chamando de Tonho da Lua. Uma vez, em Lisboa, encontrei com o Mario Soares (ex-primeiro ministro e presidente do país) e ele me contou que, quando a novela entrava no ar, ele fechava o gabinete dele.

E essa não foi a única vez que ele recebeu carinho em Portugal pela novela, pois também foi surpreendido na rua por um fã e por um segundo achou que seria assaltado, mas ficou aliviado ao ver que ela apenas um admirador da atração.

- Eu estava na região do Porto caminhando para ver o pôr do sol. De repente, vejo um homem de dois metros de altura correndo na minha direção. Aí eu pensei: Ou eu vou ser agredido ou ser assaltado aqui. Comecei a pensar um plano de fuga ou defesa. Ele então se aproximou e me abraçou forte, me segurou pelo rosto. Aí contou que era o dublador do Tonho da Lua na Rússia. Ele estava muito emocionado com aquele encontro, porque disse que precisou me estudar bastante para o trabalho, já que o Tonho não só falava, mas tinha trejeitos muito característicos.

Você sabia que a bolsa que Tonho carregava para cima e para baixo foi uma sugestão dada pelo próprio ator? Pois é! Durante o bate-papo, ele contou como encontrou o item:

- Eu estava voltando de Guaxupé (no interior de Minas Gerais), minha cidade natal. Parei num posto de gasolina, e um menino me presenteou com três bolsas. Essas bolsas se chamam embornal e são muito caraterísticas daquela região. Eu achei que tinha tudo a ver com Tonho. Usei uma delas durante a novela toda e guardei as outras duas. A que esteve no ar comigo ficou muito desgastada e não resistiu. As outras eu tenho até hoje.

O personagem não só marcou sua trajetória profissional, como também o ajudou a enfrentar a morte de sua primeira esposa, Cibele, que foi sua primeira namorada e mãe dos seus três filhos mais velhos.

- O Tonho da Lua tem um lado espiritual muito aflorado. Eu precisei trabalhar isso durante todo o período das gravações. Quando a Cibele morreu, fiquei perdido, com três crianças. Mas, por ter tido esse processo todo, me senti acolhido pelo Tonho da Lua. Isso é algo que hoje, depois de tanto tempo, eu consigo falar. Quando eu revejo alguma cena da novela, sem querer mistificar muito, sinto que eu fui preparado para enfrentar aquele momento. Eu consegui fazer daquela dor uma dor de evolução. Tive a possibilidade de ser o pai e a mãe dos meus filhos. Isso criou uma relação de uma cumplicidade total entre a gente, construída neste período de muito sofrimento.

O artista também tem um filho com Carolina Dieckmann e conta que acha o rapaz parecido consigo.

- As pessoas dizem que ele parece mais o Tonho da Lua do que o Marcos Frota. Ele fica bravo com isso. Ele quer ser o Davi. Ele não é da área artística, foi para a área da educação física e está nos Estados Unidos. É um rapaz muito dedicado, fala três línguas e tem uma mãe maravilhosa. Ele está superbem, graças a Deus.

Frota conta que possui uma relação boa com a atriz, com quem foi casado durante sete anos.

- É claro que a separação foi um momento difícil. Não tem como não ser. Foram quase dez anos entre se conhecer, namorar e casar. Foi triste. Mas fomos honestos um com o outro e isso criou um espaço para uma relação boa, saudável e fraterna. Até porque a gente tem um filho juntos e sempre teremos assuntos em comum. Hoje, depois de tanto tempo de separação, eu vejo a Carolina numa fase tão boa, bem casada e com uma relação madura com a carreira. Ela está linda no ar agora. Eu acompanho e fico orgulhoso. Os meus filhos mais velhos frequentam a casa dela e são muito próximos. Estamos superbem.

Atualmente, Marcos está namorando, mas prefere manter a relação discreta:

? Estou superfeliz e bem resolvido no campo afetivo. Eu procuro não fazer disso algo midiático, porque hoje em dia, com a internet, as coisas ganham uma proporção enorme. Prefiro ser mais discreto. Viver mais do que falar.