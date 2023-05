United volta a vencer no Inglês e cola no Newcastle de olho na Liga dos Campeões

13/05/2023 | 13:28



Em um jogo bastante truncado, o Manchester United conseguiu um importante resultado para a classificação ao derrotar o Wolverhampton por 2 a 0 neste sábado, pelo Campeonato Inglês. O time chegou aos 66 pontos, ocupa a quarta colocação, e se iguala ao Newcastle na pontuação da competição. Bruno Fernandes no primeiro tempo e Garnacho, nos acréscimos da etapa final, selaram o triunfo da equipe que vinha de duas derrotas seguidas.

Restando duas rodadas, o United sabe que não pode cometer erros sob o risco de ver a classificação para o mais nobre torneio europeu do ano que vem comprometida. O time volta a campo na próxima rodada e enfrenta o Bournemouth como visitante no sábado. No mesmo dia, o Wolverhampton recebe o Everton.

O primeiro gol saiu dos pés de Bruno Fernandes, aos 31 minutos do primeiro tempo, mas teve a participação de Anthony. Ele fez uma assistência na medida, diante do goleiro Bentley, para o jogador português garantir a vitória.

O segundo tempo ganhou contornos dramáticos, já que o United tentou fazer o segundo gol, mas ficou refém dos contra-ataques do time rival. Um dos destaques da partida, Anthony perdeu chance incrível aos 29 minutos da etapa final ao cabecear livre um cruzamento feito por Shaw.

No final, o Wolverhampton se lançou ao ataque, mas acabou pagando caro pela ousadia. Bruno Fernandes foi acionado no meio e lançou Garnacho em velocidade. Ele invadiu a área, achou espaço para a finalização, e fechou a partida com um 2 a 0 para o Manchester aos 49 minutos. O resultado mantém vivo o sonho de uma vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

Mais cinco duelos completaram a rodada do Campeonato Inglês. Mais cedo, o Newcastle conseguiu um importante empate de 2 a 2 jogando fora de casa com o Leeds. O ponto conquistado longe de seus domínios deixa a equipe do norte da Inglaterra com 66 pontos e na zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já o time da casa segue em situação preocupante. Com 31 pontos, a equipe segue na zona de rebaixamento.

O Leeds saiu na frente com Ayling aos sete minutos. Aos 28, o time teve a chance de aumentar a vantagem, mas Bamford desperdiçou um pênalti. O castigo veio em dose dupla. O Newcastle teve duas penalidades assinaladas a seu favor e virou o jogo com gols de Callum Wilson. Kristensen voltou a empatar o confronto aos 34 minutos do segundo tempo, estabelecendo o placar final de 2 a 2.

O Aston Villa recebeu o Tottenham e venceu o confronto por 2 a 1. Ramsey fez 1 a 0 para os donos da casa e Douglas Luiz ampliou aos 27 minutos da etapa final. Harry Kane descontou no finalzinho cobrando pênalti. Sem tempo para buscar o empate, o Tottenham acabou amargando uma derrota fora de casa.

Chelsea e Nothingham Forest protagonizaram um empate de quatro gols em Londres. Awoniyi fez 1 a 0 para os visitantes aos 13 minutos, mas Sterling igualou no início do segundo tempo. Ele mesmo virou o jogo para o Chelsea sete minutos depois, mas Awoniyi também estava em uma jornada iluminada, marcou o seu segundo gol no duelo e decretou o empate de 2 a 2.

O Crystal Palace também entrou em campo neste sábado e derrotou o Bournemouth por 2 a 0. Eberechi Eze marcou os dois gols do confronto e assegurou a vitória diante de seus torcedores.

Completando a rodada, o Southampton acabou sofrendo o revés em casa para o Fulham por 2 a 0. O brasileiro Carlos Vinícius abriu o caminho da vitória balançando a rede no começo do segundo tempo. Aos 27 minutos, Mitrovic marcou o segundo e garantiu a vitória para os visitantes.