João Lee revela material póstumo e inédito deixado por Rita Lee

13/05/2023 | 13:11



Rita Lee para sempre... mesmo! João Lee, filho caçula de Rita Lee e Roberto de Carvalho revelou que a mãe deixou muitos projetos póstumos e que ele está há mais de quatro anos separando os conteúdos. Em conversa com o R7, João contou que tem como missão retratar a história da roqueira de todas as formas, seja em documentário ou peça de teatro.

- Essa não é a última vez que as pessoas vão ouvir falar dela, porque a quantidade de coisa que tem... Ela sempre tinha uma vontade de contar a história dela pela forma como ela viu, explicou ele.

João continuou explicando que essa não será a última vez que vão ouvir falar sobre a sua mãe, já que Rita gostava de viver tudo com muita intensidade, e material não faltará.

- Depois que ela conseguiu fazer isso, ela me chamou de canto e falou: A sua missão agora é fazer todos os derivados, tudo que for possível com essa história. Documentário, ficção, série, peça de teatro, ressaltou.

A cantora morreu na noite da última segunda-feira, dia 8, aos 75 anos de idade. Ela lutava contra o câncer de pulmão.