Camilla De Lucas mostra preparativos para o casamento: Te encontro no altar

13/05/2023 | 13:11



Noivinha do ano! Camilla de Lucas troca alianças neste sábado, dia 13 com o músico Mateus, o Blecaute. A ex-BBB compartilhou alguns detalhes da cerimônia que vai acontecer em Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nos stories, ela mostrou as unhas, a lace que vai usar, e um pouco dos bastidores da decoração do casamento. A influenciadora explicou o motivo de não se casar com seu cabelo natural.

Gente, fico bela com qualquer cabelo. No Rio de Janeiro está chovendo e se cair uma gota de água no black ele murcha todinho. A beleza vai ficar tudo com qualquer cabelo. Já falei que o que sustenta é a cara, explicou ela.

Na última sexta-feira, dia 12, Camilla compartilhou algumas imagens fazem parte de um ensaio pré-wedding. Te encontro amanhã, no altar! legendou a publicação.

Camilla e Blecaute prepararam uma cerimônia para 230 convidados, e no cardápio tem de caldinho de alho poró, ceviche de banana, picadinho de batata inglesa com farofa e banana frita, salmão com musseline de bacon e nhoque de fondue de queijo.

A decoração ficou por conta de Natália Machado, que foi responsável pelos preparativos do casamento de outros famosos como Mumuzinho e Thaís Damaso. A média de preço de uma decoração assinada pela designer é de 180 mil.