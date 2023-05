Osmar Prado não teria entrado em um acordo com a Rede Globo e teria ficado de fora de novela

13/05/2023 | 13:11



Todo mundo deve lembrar que Osmar Prado - um veterano de televisão - fez um verdadeiro sucesso em Pantanal interpretando o Velho do Rio, e depois deste trabalho o ator não foi mais escalados para nenhuma novela da Rede Globo.

Pois bem, Osmar Prado até estava tentando entrar em um acordo com a emissora para integrar o elenco de Guerreiros do Sol - próxima novela do Globoplay - que pretende contar a história inspirada em Lampião e Maria Bonita.

Segundo informações de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, parece que nada foi resolvido porque as gravações da novela já começaram no Nordeste brasileiro e o ator não estava entre os presentes. Vale citar que a trama vai contar com nomes como: Nathalia Dill, Alexandre Nero, Irandhir Santos, Ítalo Martins, Vitor Sampaio e Rodrigo Lelis.