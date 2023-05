Kim Kardashian posa com look all black ao lado de North West

13/05/2023 | 13:11



Quem não gosta se vestir vez ou outra com um look todo preto? Ele é conhecido como pretinho básico, mas às vezes não tem nada de básico, não!

Depois de arrumar um tempinho para passear com os filhos em um parque dos Estados Unidos e mostrar que é verdadeiramente uma mãe coruja, Kim Kardashian atualizou as redes sociais com algumas fotos ao lado de North, sua filha com Kanye West.

As duas decidiram posar para as câmeras usando um look all black que ficou simplesmente um arraso. E o que também chamou bastante a atenção dos fãs é que a garota de apenas nove anos de idade está tão alta que já está chegando na altura da empresária. Eita!