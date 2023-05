Ex-marido de Gretchen, Carlos Marques, morre vítima de leucemia

13/05/2023 | 13:10



Muitos famosos estão deixando o coração dos fãs em 2023 despedaço com suas partidas, mas tudo isso faz parte do ciclo da vida.

Jenny Miranda, que é filha de Gretchen, foi até as redes sociais durante o dia 13 de maio para comentar que seu ex-padrasto, Carlos Marques, acabou morrendo por conta de uma leucemia.

A notícia foi dada através das redes sociais e por conta dos desentendimentos com a cantora, Jenny a chama até de ex-mãe!.

Descanse em paz, Carlos Marques! Você foi para mim o pai que eu nunca tive. Para quem não teve o prazer de conhecê-lo, Carlos foi casado por sete anos com a minha ex-mãe, que todos já sabem quem é. Enfim, Nunca vou esquecer de tudo que me ensinou e de todos os momentos que eu e meus filhos estivemos com você! Um dia vamos nos encontrar. Agora você está juntinho dos bons. Cuide de nós aí de cima. Devemos dar valor nas pessoas que amamos, deixar brigas, picuinhas, orgulho de lado, porque hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais. E depois que a pessoa se foi não adianta chorar, temos que fazer, conviver e amar em vida, não só na hora que caixão desce!

Vale citar que Carlos e Gretchen ficaram juntos por realmente sete anos e se separaram em janeiro de 2020, inclusive, o português foi uma das estrelas do reality Os Gretchens.