Bayern faz 6 a 0 no Schalke e mantém a liderança isolada no Campeonato Alemão

13/05/2023 | 12:38



O Bayern deu mais um passo importante para se manter na liderança isolada ao golear o Schalke por 6 a 0, neste sábado, pelo Campeonato Alemão. O time de Munique chegou aos 68 pontos na classificação restando duas rodadas para o término da competição. Já a equipe do treinador Tomás Reis segue na luta contra o rebaixamento e se mantém com 30 pontos na tabela.

A equipe volta a campo no próximo final de semana e no sábado para mede forças com o RB Leipzig. O confronto acontece em Munique. No mesmo dia, e também diante de sua torcida, o Schalke recebe o Eintracht Frankfurt em busca da reabilitação no torneio.

Com um sistema de jogo ofensivo em que a marcação acontecia já na saída de bola do adversário, o Bayern fez um primeiro tempo sem dar chances ao adversário e, com meia hora de confronto, já tinha uma vantagem de dois gols na partida.

Aos 21 minutos Thomas Muller transformou essa superioridade em vantagem ao abrir o placar completando a jogada com o pé esquerdo. O Schalke 04 sentiu o golpe e logo tomou o segundo gol. Brunner derrubou Musiala na área e o lance teve checagem do VAR. O juiz confirmou a marcação do pênalti e, aos 29 minutos, Kimmich aumentou a vantagem, deslocando o goleiro: 2 a 0.

Na volta do intervalo, Gnabry tratou de liquidar a partida. Ele marcou aos cinco minutos e depois fez mais um aos 20 minutos. Aos 35 minutos, Matheus Tel balançou a rede e fez o quinto. Nos acréscimos, Mazraoui também deixou a sua marca e confirmou mais três pontos para a equipe de Munique na classificação com o 6 a 0 no placar.

Mais quatro jogos completaram a rodada deste sábado pelo Alemão. Jogando em casa, o Bochum venceu o Augsburgo por 3 a 2. Antwi-Adjej abriu o placar logo aos dois minutos inflamando a torcida pela vantagem relâmpago. Os visitantes empataram ainda na etapa inicial com Arne Maier.

Na volta para o segundo tempo, porém, os mandantes apertaram o ritmo e conseguiram chegar às redes com dois gols em dois minutos. Gouweleeuw marcou o segundo aos 15 e Losilla, aos 17.Yeboah ainda fez o segundo do Augsburgo, mas a reação parou por aí e o jogo terminou com vitória do Bochum por 3 a 2.

O Eintracht Frankfurt não encontrou dificuldades para derrotar o Mainz por 3 a 0 em seus domínios. Kamada fez o primeiro gol aos 18 minutos e abriu o caminho para a vitória. Ele mesmo sofreu o pênalti e converteu com categoria. A festa aumentou antes do intervalo quando Buta, de perna direita, balançou as redes aos 40 minutos e ampliou a diferença para 2 a 0. No segundo tempo, Kolo Muani completou a festa fazendo 3 a 0 aos 14 minutos.

De olho em uma das vagas para a Liga dos Campeões, o Union Berlim aproveitou a vantagem de atuar em casa e garantiu a vitória sobre o Freiburg por 4 a 2. Bherenz, logo aos cinco minutos, fez 1 a 0. O jogo caiu de ritmo, mas ao final do primeiro tempo, o Union Berlim retomou as rédeas da partida e ampliou com dois gols de Becker em um intervalo de dois minutos.

O Mainz esboçou uma reação nos 45 minutos restantes e chegou a encostar no placar com gols de Gulde e Grifo cobrando pênalti. Aos 35, no entanto, Laidouni fez o quarto gol do confronto e definiu a vitória de 4 a 2.

Completando a jornada deste sábado, o Wolfsburgo recebeu o Hoffenheim e obteve uma vitória de 2 a 1. Os gols da partida foram anotados por Kaminsk, aos 15 minutos da etapa inicial e com Waldschmidt, aos 30 minutos do segundo tempo. O Hoffeiheim fez o seu gol de honra nos acréscimos com Guilavogui.