Michael J. Fox revela que já procurou comida em lixeiras antes da fama

13/05/2023 | 12:10



Não é novidade para ninguém que Michael J. Fox tem um problema de saúde que o acabou tirando de várias produções cinematográficas, mas caso você não saiba, o ator do filme De Volta para o Futuro sofre da doença de Parkinson desde meados de 1991.

Em uma recente entrevista para a Variety, Michael J. Fox que está atualmente com 61 anos de idade, comentou sobre a época do começo de sua carreira que teve momentos difíceis e que até chegou a revirar lixeiras para encontrar comida.

Vale citar que o ator é nascido no Canadá, filho de pais com uma condição financeira bem modesta e foi então que durante a adolescência que decidiu se mudar para Los Angeles, nos Estados Unidos, para correr atrás de seu sonho profissional.

- Eu sabia que, se quisesse ser alguém, não poderia simplesmente sentar na varanda da casa dos meus pais e pensar: Rapaz, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos e meus pais tivessem dinheiro e não vivessem de salário em salário, eu poderia fazer algo com a minha vida.

Durante a entrevista, Michael J. Fox relembrou que passou por vários testes de elenco que não foram bem sucedidos e depois de suar bastante ele foi escolhido para o papel do filme Loucura Em Plena Madrugada, da Disney, e foi então que teve certeza que teria êxito na carreira.

- Eu estava sentado com vários atores [no set] e me lembro de pensar: Por que isso vai funcionar para mim e não para eles?. Não é que eu tenha desejado a eles infelicidade ou má sorte ? eu lhes deseje todo o sucesso do mundo. Mas eu sabia que eu ia conseguir. Deus sabe o porquê. Eu vivia à margem. Eu tinha 18 anos, não tinha dinheiro, não tinha conexões, e estava literalmente procurando comida no lixo.

Depois desta produção, já no ano seguinte, o artista trabalhou em Caras e Caretas, Aprendiz de Feiticeiro e logo depois veio a trilogia de De Volta Para o Futuro. Além de contar sobre a sua vida profissional, Michael J. Fox falou também sobre a luta com o Parkinson - que foi diagnosticado quando tinha apenas 29 anos de idade.

- É uma doença de m***a. Eu não queria pensar nisso. Eu não queria lidar com isso. Não se encaixava na minha história. Só ignorei.

Depois do problema de saúde, o ator acabou criando a Michael J. Fox Foundation, em meados de 2000 para procurar mais tratamentos para a doença e também fazer pesquisas sobre a cura dela. Essa fundação já arrecadou mais de um bilhão de dólares e colocou o artista como um dos principais nomes a conscientizar o público sobre o problema de saúde.

- Ganhei mais prêmios e tive mais indicações desde que anunciei meu diagnóstico. Pode ser que as pessoas se sintam mal por mim, mas prefiro encarar isso como um reconhecimento por continuar a ter uma carreira legítima.