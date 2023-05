Felipe Simas retorna ao Brasil após um ano sabático e está se preparando para uma novela da Rede Globo

13/05/2023 | 09:11



Como você acompanhou, Felipe Simas decidiu tirar um ano sabático e embarcou para morar nos Estados Unidos ao lado de sua esposa, Mariana Uhlmann, e seus três filhos, Joaquim de nove anos de idade, Maria de seis anos de idade e o caçula Vicente de três anos de idade.

A família ficou por lá por mais ou menos um ano e em entrevista para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Felipe Simas abriu o jogo e falou sobre o retorno ao Brasil e que foi convidado a retomara a carreira de ator porque aceitou o convite para fazer Fuzuê, próxima novela das sete da Rede Globo.

- A parte mais difícil de uma temporada como a que vivemos é o seu encerramento. Foi um ano sabático em que não nos preocupamos com nada além das nossas relações enquanto marido, esposa, pai, mãe e filhos. A principal lição aprendida por nós, enquanto família, é o valor da simplicidade. Tivemos um ano de convivência intensa entre nós e ajustamos algumas áreas que a correria do dia a dia do Rio de Janeiro não nos permitia enxergar. Demos um passo de fé e experimentamos a graça de Deus

Felipe Simas já começou a sua preparação para viver um político mau-caráter na trama. Vale citar que o ator vai ser casado na novela com Preciosa Montebelo, que será feita por Marina Ruy Barbosa - com quem Simas teve uma parceria super bem-sucedida em Totalmente Demais.

- A Marina é uma grande profissional. Temos uma linda história escrita como Joliza. Está sendo bastante interessante retomar essa parceria de confiança, agora com personagens totalmente diferentes dos que vivemos. Uma novela dura em torno de nove ou dez meses, e estar perto de pessoas que você admira é essencial.

Além da novela, Felipe Simas também vai estrear ainda este ano no Globoplay a série As Aventuras de José e Durval que conta algumas histórias de vida de Chitãozinho e Xororó.