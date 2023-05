Zilu Camargo vai passar o Dia das Mães com a família no Brasil

13/05/2023 | 09:10



Se tem uma pessoa que estava ansiosa para voltar ao Brasil e rever os filhos com mais calma, essa é Zilu Camargo. E depois de cerca de três anos sem pisar nos solos brasileiros, finalmente a empresária retornou ao país.

Pois é, a ex-esposa de Zezé Di Camargo decidiu desembarcar em São Paulo durante a última terça-feira, dia 9, e já foi direto para a casa de sua filha, Camilla Camargo, com quem pretende passar o Dia das Mães no próximo domingo, dia 14.

Além de Camilla, Zilu também tem com Zezé Di Camargo, Wanessa, que acabou publicando em suas redes sociais um momento fofo entre a avó e os netos. As crianças resolveram fazer alguns docinhos na cozinha junto com a empresária para mimar a cantora. Que fofos!

Vale lembrar que Zilu Camargo se mudou definitivamente para os Estados Unidos em meados de 2014, após se separar do cantor sertanejo. Hoje em dia ela mora em uma casa em Orlando, na Flórida, com o atual namorado.