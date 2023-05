As conquistas de Marcelo

Do Diário do Grande ABC



13/05/2023 | 08:18



Enquanto os demais prefeitos do Grande ABC ainda tateiam em busca da construção de relações com os novos governos estadual e federal, Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, tem celebrado inúmeras conquistas. Em um mar de inércias administrativas, chama a atenção o excelente desempenho do petista, que se encontra no primeiro mandato. Os anúncios seguem-se uns aos outros, para satisfação da população. Anteontem, por exemplo, o chefe do Executivo mauaense assinou com a Caixa contrato para o empréstimo de R$ 40 milhões destinados a obras de requalificação viária no município e construção de arena poliesportiva e cultural no Jardim Zaíra, uma das áreas mais carentes da cidade.

Os recursos disponibilizados ao governo mauaense pela Caixa são provenientes do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), programa voltado ao setor público. A assinatura contou com a presença da presidente da instituição financeira, Maria Rita Serrano, do vice-presidente de governo do banco, Marcelo Bomfim, e, claro, de Marcelo Oliveira. O prefeito do município do Grande ABC avaliou que a obtenção do dinheiro se deve ao fato de a administração ter conseguido se recuperar dos problemas financeiros encontrados logo que assumiu o mandato, em 1º de janeiro de 2021. O prazo total do financiamento é de 120 meses, sendo 24 de carência e 96 para amortizar a dívida.

É evidente que tiveram peso para a obtenção do empréstimo os esforços do prefeito para colocar a casa em ordem, depois da gestão desastrosa de Atila Jacomussi, que chegou a ser preso duas vezes no mandato por causa de suspeitas de desvio de dinheiro público. Mas a principal força motriz das recentes conquistas de Mauá é o relacionamento republicano que Marcelo Oliveira mantém não só com integrantes do governo federal, hoje comandado por partidários seus, mas também com o Estado, gerido por Tarcísio de Freitas (Republicanos), que pertence à agremiação rival ao seu PT. Eis as virtudes de deixar a ideologia de lado quando se trata de administrar em nome dos interesses da população.