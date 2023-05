Região promove atividades para celebrar o Dia das Mães

Da Redação



13/05/2023 | 02:16



O Grande ABC se preparou para comemorar o Dia das Mães com aulas de dança, recital, programações esportivas e feiras de economia criativa, entre outras atividades. Todos os eventos são gratuitos e acontecerão neste fim de semana, com a promessa de promover homenagens a clássicos da música, apresentar novos empreendedores ao público e até aumentar a possibilidade de levar um novo animal de estimação para casa.

Em Santo André, a comemoração foi antecipada para hoje, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. O festival multicultural temático para comemorar e exaltar a importância das mães será das 11h às 18h. A abertura do evento será com a Banda Lira, que tocará músicas de Pixinguinha, Roberto Carlos e Tim Maia, entre outros clássicos. Em seguida, às 12h, o pianista Alvaro de Mattos, de Diadema, se apresenta no local. A Cia dos Rouxinóis será responsável por contação de histórias, a partir das 16h. Para encerrar o evento, a banda The Klau sobe ao palco para cantar músicas de artistas e bandas como Legião Urbana, Plebe Rude e Raul Seixas. Durante todo o dia, 35 empreendedores farão exposição de seus produtos em barracas montadas no espaço. O Cine Carlos Gomes fica na Rua Senador Flaquer, 110.

No Atrium Shopping, em Santo André, os alunos da Escola Estação da Alegria farão apresentação musical, hoje, às 12h, e os estudantes da Escola Cantinho do Mel sobem ao palco da Praça de Alimentação, às 15h. Já amanhã, haverá show cover de Fábio Júnior, às 19h.

Em São Bernardo, o Golden Square Shopping promove, hoje, evento de adoção de 60 cães e gatos, no piso L2, das 10h às 18h. Os animais estão castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar, os novos tutores precisarão ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de endereço.

Todos passarão por triagem e precisarão assinar um termo de permissão do contato dos voluntários que irão acompanhar o bem-estar dos bichinhos de estimação. Além disso, no piso L3, haverá feira de bonecas artesanais feitas por mulheres da ONG Human Hand até amanhã.

A Chácara Silvestre, também no município, recebe amanhã evento de Dia das Mãe,s das 10h às 14h, e começa com aula de zumba ao ar livre. Depois, das 11h às 12h, as famílias poderão aproveitar o concerto musical de professores do CLM (Centro Livre de Música). Nomes como Tom Jobim, The Beatles, Roupa Nova e Bee Gees serão homenageados. Localizado na Avenida Wallace Simonsen, 1.800, Nova Petrópolis, o espaço também terá barracas de economia criativa com artesanato e alimentação.