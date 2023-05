Ribeirão Pires inaugura clínica especializada em tratamento oftalmológico

Thaina Lana



A Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou ontem o Centro de Especialidades Oftalmológicas, localizado na Avenida Humberto de Campos, na Vila Suíssa. A expectativa é que no local sejam atendidos 800 pacientes por mês. A unidade integra complexo que conta também com os centros de Especialidades Médicas e Saúde da Mulher, entregues em maio de 2022.

A partir de encaminhamento das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os moradores da estância turística poderão receber diagnóstico completo, sem precisar se submeter à fila de espera nem se deslocar para outras cidades em busca de atendimento oftalmológico – como ocorria até então.

A unidade de saúde foi viabilizada a partir de doação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A instituição religiosa doou R$ 300 mil em equipamentos para o centro.

Com a inauguração, a rede municipal de saúde passa a oferecer mapeamentos de córnea e análise completa da anatomia do olho do paciente, exames fundamentais para o diagnóstico de diversas enfermidades oculares, como descolamento de retina, glaucoma, catarata, retinopatia diabética e diagnóstico de tumores entre outros.

Durante a inauguração, o prefeito Guto Volpi (PL) destacou a necessidade do centro oftalmológico para o serviço de saúde do município. “Esses equipamentos são de última geração e essa gestão está empenhada em continuar entregando conforto, agilidade nos atendimentos e menos filas de espera”, explicou o gestor.

“Anteriormente, a rede municipal de saúde oferecia apenas as consultas oftalmológicas. Em seguida, o paciente era encaminhado para uma fila de espera da Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), onde aguardava vaga para realização de exames. Esse processo podia levar meses e comprometer a saúde dos olhos das pessoas. Com esse equipamento, agora ganhamos tempo e agilizamos os diagnósticos”, observou o secretário de Saúde, Audrei Rocha.

PARCERIA

Rodrigo Catingueira, ligado à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ressaltou a importância desse tipo de parceria com o poder público. “A igreja sempre procura ajudar projetos humanitários em todo o Brasil. Em Ribeirão Pires já realizamos doações de cadeiras de rodas e a entrega de mais de 30 mil máscaras. Todo trabalho que fazemos é de forma voluntária, e sempre buscando servir ao próximo”, falou o religioso.

Na ocasião, Guto Volpi adiantou que. neste mês, serão inauguradas duas UBSs na cidade, nos jardins Luso e Guanabara.