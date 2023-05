Sesc Sto.André abre espaço hoje para celebrar a cultura hip hop

Da Redação



O Sesc Santo André abre espaço para a cultura hip hop com o projeto ABC Beat, celebrando várias manifestações artísticas do movimento nascido no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 1970. Na programação estão o show de Rincón Sapiência, a feira Hip Hop Empreende, a performance live painting, as batalhas all style de danças urbanas e a de breaking, entre outras atrações – todas hoje.

O rapper, compositor e produtor Rincón Sapiência, considerado um dos nomes de maior destaque do rap brasileiro dos últimos anos, apresenta o show de seu último álbum, Mundo Manicongo: Dramas, Danças e Afroreps, cujos arranjos se destacam pela riqueza e pela originalidade. O espetáculo acontece às 19h.

A Hip Hop Empreende é uma feira de economia criativa na qual empreendedores do segmento podem apresentar e comercializar suas produções, a partir das diversas linguagens da cultura envolvidas, como moda street wear, artesanato, fotografia, literatura, música etc. Serão convidados dez artistas para exporem seus trabalhos, das 11h às 12h.

Os artistas Michel Cena 7 e Soberana Ziza farão live painting, performance onde os grafiteiros pintam ao vivo dois painéis para a apreciação do público, das 14h às 16h. A batalha all style tem expectativa de 16 dançarinos inscritos e chaveamentos formados no decorrer do evento, através do resultado das batalhas, que será decidido por votação do júri técnico composto por Jhey, Lu Afro Break e Carolina Gomes, das 13h às 18h30. No mesmo formato, acontece a batalha de breaking.

Com mediação de Felipe Choco, acontecerá bate-papo com os artistas Bboy Perninha, Rudá Breaker, Soberana Ziza e Lu Afrobreak com a temática diversidade. Os convidados contarão um pouco das suas experiências, adversidades, pontos de vista a respeito do cenário hip hop no Brasil e no mundo, das 16h às 16h30. Haverá outras atrações na programação, que podem ser conferidas no site do Sesc. Com a exceção do show de Rincón Sapiência, todas as atividades são gratuitas. A unidade está localizado na Rua Tamarutaca, 302, na Vila Guiomar.