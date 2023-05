Trabalhadores da GM vão receber R$ 18 mil de PLR

Nilton Valentim



13/05/2023 | 01:54



Os trabalhadores da GM (General Motors) de São Caetano, vão receber R$ 16.419 de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e mais abono de R$ 1.589 – que será depositado hoje –, o que totaliza R$ 18.008. A primeira parcela, no valor de R$ 10,5 mil será para dia 19. A segunda vai cair na conta em 15 de janeiro de 2024.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos funcionários em assembleia realizada na quinta-feira.

O acordo foi resultado de várias rodadas de negociação conjunta entre os sindicatos dos metalúrgicos de São Caetano e de São José dos Campos, junto à empresa e implicou em um plano de metas construído entre as partes. Ficou definido que, para efetivação dos pagamentos, a montadora deverá produzir 200 mil veículos até 31 de dezembro.

Por se tratar de negociação conjunta com o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que representa os trabalhadores da planta da GM no Vale Paraíba, a produção de 200 mil veículos se aplica as duas unidades da empresa.

Além disso, foi incluída no acordo cláusula de segurança visando a reabertura de negociações, 90 dias antes do pagamento da segunda parcela, caso venha a ocorrer qualquer adversidade relativa à produção.

IMPACTO

O pagamento da primeira parcela da PLR significa a injeção de R$ 90,7 milhões na economia, levando em conta apenas os trabalhadores de São Caetano. Em relação à segunda e última parcela da PLR, o montante representará R$ 44,4 milhões de acréscimo.

“Esta foi mais uma grande vitória dos trabalhadores”, afirmou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, após a aprovação dos valores pelos trabalhadores da GM.

O valor deste ano é 6% superior ao do ano passado, quando a GM pagou R$ 15,5 mil e mais R$ 1.500 de abono.

Em 2022, a meta era a fabricação de 207 mil veículos nas duas unidades da montadora.