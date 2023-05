Santo André investe R$ 1,2 milhão em área de esportes no Miami

Da Redação



13/05/2023



Santo André inaugurou, ontem à noite, área de lazer e o 11º campo de futebol modernizado da cidade: o Pintassilva, no Parque Miami. O espaço, que antes era chamado de campo Represa e contava apenas com um piso de terra – à beira do Rodoanel Mário Covas –, passa a ser alternativa para diversão e entretenimento das famílias moradoras da região. O investimento total foi de R$ 1,2 milhão.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) – que esteve acompanhado do secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti, entre outras autoridades – não só participou da inauguração como calçou as chuteiras para disputar a primeira partida do reformado campo, casa do EC Rio Avante.

“Futebol é uma ferramenta de transformação, de mudança, o que a gente investe no esporte economizamos na saúde, na segurança e põe as crianças no caminho certo. Aqui no Pintassilva não vamos parar no campo e na praça, vamos melhorar a infraestrutura”, disse o chefe do Executivo.

Além do campo com gramado sintético e do sistema de iluminação artificial em LED, a área foi contemplada com espaço de convivência (mesas e bancos), parquinho, academia ao ar livre e plantio de árvores e palmeiras.

“Esse gramado não deve praticamente nada em qualidade em relação ao do Estádio Bruno Daniel, lá tem umas especificações diferentes por ser futebol profissional, mas a grama é a mesma, a empresa que montou é a mesma, os materiais também, então é com muita alegria que trazemos para a região um equipamento com essa qualidade”, comentou o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

HISTÓRICO

Os outros dez campos de várzea andreenses que já passaram por processo de modernização com gramado sintético e iluminação LED foram Jardim Irene, Parque João Ramalho, Vasquinho/Portuguesinha, Jardim Stela, Jardim Santo Alberto, Parque Erasmo, Colorado, Aclimação, Guaraciaba e Ana Maria.

O Rio Avante, fundado em 10 de outubro de 1978, representa a comunidade do Represa, composta por moradores do Parque Miami e Jardim Riviera. A equipe foi campeã da Divisão Especial da Liga Santoandreense de Futebol Amador em 2006. Agora, além de mandar seus jogos no reformulado campo, pretende desenvolver outros projetos, incluindo as categorias de base com times do Sub-11 ao Sub-20.

“Estou emocionado com tudo que está acontecendo, comecei a jogar bola aqui nesse campo quando era só terra e depois tive a oportunidade de ir para a Europa. Tenho certeza que vamos formar muitos garotos aqui”, comemorou o presidente do Rio Avante, Rodrigo Grecco, que jogou no Santo André e no São Caetano antes de partir para intercâmbio na Itália e República Tcheca.