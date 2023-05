Diadema e Estado iniciam obras para construir 442 unidades habitacionais

Da Redação



13/05/2023 | 01:43



As obras do Conjunto Diadema O, que vai acolher famílias que moram às margens da Rodovia dos Imigrantes, foram iniciadas e estão em fase de terraplanagem. Serão três torres, que irão receber moradores do local conhecido como área da Ecovias.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município, Ronaldo Lacerda, anunciou o início das intervenções, anteontem à noite, durante audiência pública na Câmara justamente para debater políticas habitacionais da área da Ecovias.

O Diadema O, localizado na Avenida Prestes Maia, é uma obra liderada pelo governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Diadema. Serão 442 unidades, divididas em três torres (duas com 19 andares e uma com 21), com elevadores. Os apartamentos terão dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço. A estimativa é entregar o conjunto entre 18 e 24 meses.

“Quando começou a gestão do prefeito José de Filippi Júnior, o primeiro projeto que fui ver, como secretário, foi o da área da Ecovias, porque vi de perto a luta de 30, 40 anos de famílias da região contra a especulação imobiliária. Infelizmente o que encontramos na Secretaria de Habitação foi a assinatura da antiga secretária abrindo mão de qualquer avanço de parceria com o governo do Estado. Tivemos que iniciar toda a discussão praticamente do zero. É uma felicidade ver as obras começando.”

O secretário salientou que o Conjunto Diadema O traz um novo olhar para a habitação social. “Conseguimos superar uma visão ultrapassada de moradia para a população de baixa renda. O Diadema O tem elevador e infraestrutura digna para a nossa população”, declarou Ronaldo Lacerda.

Assessor especial da Secretaria de Habitação do Estado, Paulo Alves elogiou o diálogo estabelecido por Diadema no caso das famílias da área da Ecovias. “Temos visto projetos integrados em prol da população.”